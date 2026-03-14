Revelaron los millonarios gastos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni.

La diputada nacional Marcela Pagano se refirió hoy al escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el viaje de su esposa a Nueva York, lo calificó “corrupto” y confestó que “tiene los gastos de la tarjeta” del funcionario del Gobierno de Javier Milei .

En declaraciones a Radio Rivadavia, y a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora del espacio Coherencia afirmó que ella posee los “gastos de tarjeta” de Adorni en su viaje y detalló los consumos que tuvo el funcionario.

Ambiente. Casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

“Entre diciembre y enero, gastó con su tarjeta de crédito $30 millones, cuando registra un ingreso bastante menor. Ustedes tienen los ingresos de Adorni, creo que ni siquiera llega a los $5 millones con otras cosas que pueda tener. El ingreso declarado fue en los dos meses (diciembre y enero) y en ese bimestre cobró $10 millones de pesos.

Pagano denuncio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por “enriquecimiento ilícito” , lo calificó como “corrupto” y pidió, a su vez, que se investiguen los gastos que tuvo su pareja.

“La mujer gastó en el bimestre de diciembre y enero $28 millones. No constan ingresos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que maneja el Gobierno”, señaló.

El polémico vuelo privado a Punta del Este de Manuel Adorni

También se refirió al vuelo privado hacia Punta del Este, el cual costó “entre US$10.000 y US$12.000 en Carnaval”: “No lo puede explicar. Sale un amigo diciendo que viajó con él, que es periodista, diciendo: ‘No, yo pagué mi parte’. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él… no pueden justificarlo”, advirtió.

Sobre el final, cargó contra su ex partido La Libertad Avanza, y aseguró que “estafaron a su electorado”.

“Los que cambiaron y los que estafaron al electorado son ellos: los que se la roban, los que ahora viajan en avión privado. Los castas son ellos, los que hablan de costo marginal de un vuelo”, cerró Marcela Pagano.