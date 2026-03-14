sábado 14 de marzo de 2026
Escribinos
14 de marzo de 2026
De mal en peor.

Revelaron los millonarios gastos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni

La diputada Marcela Pagano volvió a arremeter contra el Gobierno de Javier Milei y reveló los millonarios gastos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni.

Revelaron los millonarios gastos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni.

Revelaron los millonarios gastos de tarjeta de crédito de Manuel Adorni.

La diputada nacional Marcela Pagano se refirió hoy al escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el viaje de su esposa a Nueva York, lo calificó “corrupto” y confestó que “tiene los gastos de la tarjeta” del funcionario del Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio Rivadavia, y a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora del espacio Coherencia afirmó que ella posee los “gastos de tarjeta” de Adorni en su viaje y detalló los consumos que tuvo el funcionario.

Lee además
Lali Espósito picanteó a Manuel Adorni. 
Se picó.

Lali Espósito fulminó a Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"
En el Congreso, casi 30.000 personas deberán exponer en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei.
Ambiente.

Casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

“Entre diciembre y enero, gastó con su tarjeta de crédito $30 millones, cuando registra un ingreso bastante menor. Ustedes tienen los ingresos de Adorni, creo que ni siquiera llega a los $5 millones con otras cosas que pueda tener. El ingreso declarado fue en los dos meses (diciembre y enero) y en ese bimestre cobró $10 millones de pesos.

“La mujer gastó en el bimestre de diciembre y enero $28 millones. No constan ingresos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que maneja el Gobierno”, señaló.

El polémico vuelo privado a Punta del Este de Manuel Adorni

También se refirió al vuelo privado hacia Punta del Este, el cual costó “entre US$10.000 y US$12.000 en Carnaval”: “No lo puede explicar. Sale un amigo diciendo que viajó con él, que es periodista, diciendo: ‘No, yo pagué mi parte’. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él… no pueden justificarlo”, advirtió.

Sobre el final, cargó contra su ex partido La Libertad Avanza, y aseguró que “estafaron a su electorado”.

“Los que cambiaron y los que estafaron al electorado son ellos: los que se la roban, los que ahora viajan en avión privado. Los castas son ellos, los que hablan de costo marginal de un vuelo”, cerró Marcela Pagano.

Temas
Seguí leyendo

Lali Espósito fulminó a Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"

Casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

ATE y CTA fueron a la Justicia para frenar la reforma laboral de Javier Milei

Las ventas minoristas volvieron a caer en febrero y acumulan 10 meses negativos

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lola de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Fuerte.

Gran Hermano Generación Dorada: Lola se quebró al contar que sufrió bullying