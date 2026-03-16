lunes 16 de marzo de 2026
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16 de marzo de 2026
En crisis.

Comenzó el paro universitario que se extenderá en principio durante todo marzo

Docentes llevan adelante un paro universitario en todo el país para pedir por la recomposición salarial. La UBA quiere que la medida sea por "tiempo indeterminado".

El reclamo salarial es el principal motivo de este paro universitario.

El reclamo salarial es el principal motivo de este paro universitario.

Por su parte, los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario Nº27.795. En este contexto, reina la incertidumbre sobre el inicio de clases.

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La medida tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país; entre otras casas de altos estudios, confirmaron su adhesión la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el año pasado y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

La evolución salarial de los docentes

Asimismo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que, desde noviembre de 2023, “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni. La UBA plantea un paro por tiempo indeterminado.

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