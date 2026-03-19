jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Indagatoria.

Se negó a declarar el vecino de Temperley detenido por el crimen de un almacenero en Almirante Brown

Los acusados fueron indagados y acusados formalmente por el crimen de Roberto Antonio Peralta. El juez interviniente deberá definir si siguen detenidos.

Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

Fuentes oficiales señalaron a La Unión que el imputado fue acusado formalmente durante la audiencia del miércoles por la tarde junto al otro aprehendido. Ambos hicieron uso de su derecho a negarse a prestar declaración.

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Según informaron a este medio, la UFI 3 Descentralizada de Almirante Brown solicitó que los dos sospechosos sigan tras las rejas en condición de detenidos. Sin embargo, eso dependerá de la decisión del juez de garantías interviniente.

Almacenero
Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

Roberto Antonio Peralta, la víctima del crimen.

El crimen ocurrió el domingo pasado en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías. La víctima atendía su almacén en horas de la noche, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo. Uno de ellos le efectuó tres disparos. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.

Los detenidos por el crimen

Tras analizar las cámaras de seguridad, los efectivos de la DDI de Lomas de Zamora lograron reconstruir el recorrido de la camioneta de los asesinos: habían circulado por Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En esta última ciudad, la Policía encontró el vehículo abandonado.

Las pericias permitieron identificar algunas huellas dactilares. También se encontró un teléfono celular de los criminales. Fue así como arrestaron a M.A.C., un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, dueño del celular encontrado.

Según fuentes judiciales, el vecino lomense cuenta con varios antecedentes penales por distintos robos a mano armada y por infracción a la Ley 23.737 (drogas). Además, había estado preso hasta octubre de 2021.

El otro detenido fue A.E.R., quien fue arrestado en La Plata y señalado como autor material del disparo. Ambos quedaron a disposición de la UFI 3 descentralizada de Almirante Brown.

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