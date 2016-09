Britez Ojeda, autocrítico: “Equivocamos los caminos”

Luego de la derrota como local ante Villa Dálmine, el mediocampista central se lamentó por los errores que cometió el equipo. “Teníamos que estar tranquilos, con la pelota en el piso, pero no lo hicimos”, dijo.

El capitán de Los Andes, Marcos Brítez Ojeda, se lamentó por la derrota de ayer ante Villa Dálmine y señaló que el equipo no pudo aspirar a un mejor resultado en su debut de local porque “equivocó los caminos” después de que Ezequiel Cérica ponga en ventaja al elenco de Campana a los 20 minutos del complemento.

“Después del gol de ellos, nos desesperamos y abusamos de los pelotazos a los delanteros, algo que este equipo no está acostumbrado a hacer, ya que tiene una idea clara y siempre intenta jugar por abajo. Fue un error que pagamos caro”, remarcó Brítez Ojeda, uno de los referentes del equipo de Marcelo Barrera. Y en ese sentido, agregó: “Siempre hay cosas por mejorar.

Ante Douglas Haig, nos quedamos con diez hombres y leímos bien el juego. En cambio en este partido, la desesperación nos jugó en contra. Nosotros teníamos que estar más tranquilo que nunca y seguir con la pelota en el piso, pero no lo hicimos. Tiramos muchos pelotazos para poder empatar y equivocamos los caminos. Dividimos el juego y nos perjudicamos en la creación”.

En un partido parejo, marcado por la imprecisión en la mitad de la cancha, Los Andes intentó hacer valer su condición de local en la etapa inicial y por momentos lo consiguió, especialmente cuando hubo una conexión entre los volantes y los dos delanteros. Y en ese pasaje, según Brítez Ojeda, se vio lo “mejor” del Milrayitas. “Nosotros intentamos por toción de querer empatar, dejamos de intentarlo y abusamos de los pelotazos”, comentó el volante. Aún con la adrenalina del partido, el ex Independiente Rivadavia no ocultó su malestar por la derrota y señaló: “Te da bronca perder un partido así de local y ante nuestros hinchas. Ellos vinieron desde el primer minuto a meterse atrás, nos jugaron de contra y aprovecharon una jugada desafortunada para ponerse en ventaja. Nosotros, en cambio, intentamos por todos lados, hicimos un gran esfuerzo, nadie se guardó nada, pero no nos pudimos llevar ni un punto. Igualmente, hay varias cosas por corregir y sabemos que esto va a ser largo”, remarcó.

Ahora, mentalizado en lo que será el próximo partido ante Atlético Paraná, el mediocampista pide mantener la tranquilidad y tomar como enseñanza lo que sucedió ayer ante el Violeta, un equipo que aprovechó una de las pocas aproximaciones de peligro que generó y se llevó un valioso triunfo hacia Campana.

“Hay que estar tranquilos, no hay que volverse loco. El torneo recién empieza y falta mucho camino por recorrer. Si bien de local debemos ganar, y era lo queríamos hacer para cortar la racha negativa, hay que aprender de los errores que cometimos para poder festejar”, cerró el capitán del Milrayitas, uno de los referentes del plantel que conduce Marcelo Barrera.

En este sentido, el Milrayitas lleva siete encuentros sin victorias en su cancha (con dos empates y cinco derrotas).