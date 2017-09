Apartan a un niño con Asperger y lo festejan por chat

El repudio en las redes no se hizo esperar tras la publicación de los chats de un grupo de madres que festejó porque cambiaron de grado a un niño con síndrome de Asperger.

Las capturas de un intercambio de WhatsApp entre madres de niños que asisten a una escuela privada de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua se viralizaron y generaron expresiones de repudio porque mostraban cómo estaban felices por el cambio de grado del niño con síndrome de Asperger.

“¡Al fin una buenísima noticia! ¡Era hora de que se hicieran valer los derechos del niño para 35 y no para uno sólo!”, escribió una de las mamás del grupo.

“¡Ojalá sea una buena noticia para ese nene y una buena noticia para todos los que peleamos para que nuestros hijos tengan una primaria como se merecen!”, le contestó otra.

“¡Qué bueno para los chicos, que puedan trabajar y estar tranquilos!”, dijo una tercera, mientras que una cuarta se sumó a la conversación y acotó: “¡Qué alivio chicas!”.

En total son al menos nueve las integrantes del grupo que celebraron con distintas expresiones de alegría que el niño haya sido cambiado de curso en el Instituto San Antonio de Padua, del partido de Merlo.

La conversación fue dada a conocer por una tía del menor en un grupo de Facebook con la siguiente introducción: “Gente, no vendo nada, sólo quiero comentarles lo que está pasando con mi sobrino.

Él tiene síndrome de Asperger, es un dulce. Les cuento que las mamás de sus compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos) supuestamente hasta que no lo sacaran de la escuela. Eso no pasó, pero lo cambiaron a otro cuarto grado”, escribió.

El Asperger es un trastorno del espectro autista, que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. Las personas que lo padecen suelen tener un comportamiento inusual.