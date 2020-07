Cuando la etapa más estricta de la cuarentena por el Coronavirus parece por fin haber quedado atrás, decenas de rubros se disponen a volver a funcionar adaptándose a esta “nueva normalidad”. Lamentablemente, algunas actividades, por el riesgo de contagio que suponen, deberán seguir esperando un tiempo más.

Entre los más complicados están sin dudas los boliches bailables, lugares que concentran muchísima gente en espacios cerrados. En Lomas de Zamora tenemos muchos. Y todos la están pasando mal: el histórico Mi Club de Banfield, un clásico del barrio, podría cerrar definitivamente. También sufren los dueños de Raven’s, Beliving, Había una vez, Rosko...

La noche de zona sur siempre fue una referencia. A mí la “joda” ya me queda muy lejos, pero hubo épocas en las que todos los fines de semana me bañaba en perfume para salir. ¡Si habré bailado! En un boliche de Adrogué, por ejemplo, conocí a Bochi, mi mujer. Aprovechando esta nostálgica introducción, me gustaría hace un repaso de la historia de los boliches en Lomas. ¿Me acompañan?

Cuentan los mayores que las primeras fiestas de nuestro barrio se hacían en clubes. En 1950, las cosas se empezaron a poner un poco más profesionales: fue en ese año que se empezaron a organizar bailes todos los domingos con la elegancia como único requisito. Así, entre trajes y corbatas, nació el mítico Mi Club de Banfield, sobre Chacabuco. Hasta 1958 funcionó solo los domingos de invierno. Recién un año más tarde abrió los sábados. Los dueños pedían que los hombres fueran “sin barba ni pelo largo y las chicas vestidas con decoro”. El control era tan estricto que un oportunista abrió una peluquería a pocos metros para que los rechazados pudieran corregir su aspecto a última hora. Un genio...

Mi Club fue durante décadas “el” boliche de la zona y el lugar de encuentro para cientos de parejas: no por nada lo llamaban el “registro civil” de la noche. En 1982, de la mano de la música disco, apareció en el centro de Temperley el mítico Le Paradis. Allí se innovó con la música, los equipos de sonido e iluminación. También comenzó a funcionar la matinée. En ese escenario se presentaron las mejores bandas del momento: Soda Stéreo, Virus y Los Abuelos de la Nada. En 1988, muy cerca de donde quedaba Le Paradis (cerró en el 86), su fundador inauguró La Fábrica.

El nuevo boliche, más grande, fue pionero en incluir un espacio al aire libre. Otro local que marcó época en nuestro partido fue Peteco’s, que abrió en 1994 en la esquina de Meeks y Garibaldi como un bar de tercer tiempo para los clubes de rugby. Con el pasar de los años se fue reformulando y el baile y las bandas ganaron la escena. Al ser un negocio tan cambiante, Peteco’s también terminó cerrando. Pero, como jóvenes con ganas de salir siempre hay, aparecieron nuevas opciones. Hoy los pibes (y no tan pibes) tienen que esperar que pase la pandemia.