¿Se opera Marcelino Moreno?, la pregunta que se hacen en Lanús

Lanús extrañó el fútbol de Marcelino Moreno en el primer semestre del año. La lesión en el pie izquierdo condicionó su estado físico y el rendimiento general del equipo, que quedó eliminado rápidamente de tres competiciones. Hoy por hoy, se piensa en una operación.

El problema que tiene a maltraer al talentoso volante mendocino es una metatarsalgia, una complicación para el deporte de alto rendimiento. En qué consiste: es un dolor e inflamación del metatarso, en la parte anterior de la planta del pie, antes de los dedos. Se produce por dos motivos: una sobrecarga mecánica o presión excesiva en esa área y suele sentirse como una sensación de ardor o como caminar sobre piedras.

Conmovedor. El emotivo posteo del Flaco López en la previa al debut de Argentina en el Mundial

Según averiguó el medio Corazón Granate, se están llevando a cabo interconsultas y hablando con los mejores profesionales en la materia del país para decidir si es mejor una pequeña intervención quirúrgica o no. Los médicos que tratan estas lesiones son el traumatólogo (especialista en cirugía ortopédica) y el podólogo.

El semestre de Marcelino Moreno fue muy irregular, estuvo ausente en varios partidos y los que pudo jugar lo hizo infiltrado, sin estar físicamente al 100% de sus posibilidades futbolísticas. Y eso, para el entrenador Mauricio Pellegrino, fue un factor condicionante.

Números de Marcelino Moreno

El “10” jugó los primeros cuatro partidos del Torneo Apertura y por la lesión no jugó los ocho restantes. Volvió a sumar minutos frente a Banfield y en los siguientes tres partidos de la zona A, además de los playoffs, donde el Granate quedó eliminado.

Su ausencia más determinante fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores: solo completó los 90 minutos en la derrota ante Liga de Quito, que le costó la eliminación a Lanús. Previamente aportó en los dos juegos ante Always Ready y el restante con los ecuatorianos. Se ausentó de ambos partidos contra Mirassol.

Y, por Copa Argentina, una vez contraída la lesión, no concentró ante Instituto, quedando fuera de competencia en los 16avos. de final. Tras ese partido, el plantel quedó licenciado hasta este jueves, cuando comenzarán con la pretemporada en el Polideportivo Lorenzo D'Ángelo.

Contrato a negociar con Lanús

Otro de los puntos referidos a Marcelino Moreno es su contrato. El mismo vence a fin de año y la política del club encabezada por su presidente Nicolás Russo es negociarlo con tiempo para evitar problemas, algo que ya sucedió con otros integrantes del plantel.

La dirigencia, el jugador y su representante deberán sentarse a dialogar los números y el tiempo del próximo vínculo, de no llegar alguna oferta en el corto plazo. Siempre que se nombró a Marcelino Moreno fueron sondeos de Boca, River y Racing que nunca alcanzaron a ser oficiales en las oficinas de Cabrero y Guidi.