César Monasterio y el objetivo Torneo Reducido: "La vamos a pelear hasta el final"

Los Andes , a cuatro fechas del final de la zona A de la Primera Nacional , suma 40 puntos, los mismos con los que terminó la campaña pasada. El equipo de César Monasterio persigue un objetivo claro: clasificar al Torneo Reducido.

Si bien cuenta con posibilidades de meterse entre los ocho mejores, pero la brecha aumentó a cinco puntos luego de la derrota frente a Godoy Cruz , en Mendoza. Esa es la diferencia que sacaron Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad de Bolívar. Los rivales directos tienen partidos más complicados por delante, pero aun así, nada garantiza que el Milrayitas se meta en cuartos de final.

“Es por lo que ya pasamos”, dijo el entrenador César Monasterio, respecto que el equipo de Caseros, antes de recibir a Los Andes, debe jugar contra el escolta Deportivo Morón (como local) y Godoy Cruz (de visitante). Mientras que las Águilas en las últimas dos fechas juegan con Colón (local) y Morón (visitante).

“Todos la tenemos difícil, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y para nosotros sigue siendo una posibilidad meternos. Y la vamos a pelear hasta el final”, afirmó el exarquero en diálogo con El Fútbol de Los Andes.

La primera rueda de Los Andes fue muy buena. Llegó a ubicarse 3º, tuvo la valla menos vencida y se mantuvo 11 fechas invicto. Pero, en la segunda rueda se derrumbó. Las 10 fechas sin ganar (a la quinta renunció el DT Leonardo Lemos) cambiaron el panorama, pero en cuanto al descenso le lleva nueve puntos a San Miguel gracias al colchón del puntos cosechados en el primer semestre.

Cuatro fechas para el objetivo de Los Andes

“El objetivo, al menos lo que yo puedo contar que es lo que charlé con los dirigentes siempre la idea fue meternos en el Reducido. Había que salir de la situación en la que estábamos, creo que hoy el equipo es competitivo, le hemos jugado de igual a igual a Morón, a Godoy Cruz. Estamos ahí en la altura, detalles (en referencia al partido en Mendoza) nos dejan con las manos vacías, pero un empate quizá hubiera andado bien”, sostuvo el oriundo de Hurlingham.

FECHA 33Los Andes enfrentará a Racing (Cba.) el próximo lunes a las 17:00h, en el Estadio Miguel Sancho. Árbitro designado: Wenceslao Meneses Transmisión en vivo por https://t.co/0Q2Hr89Uli Asociate en https://t.co/GcmN2XLMQT#VamosMilrayitas — Club Los Andes (@clublosandes) October 7, 2026

Con seis partidos al frente del equipo de Lomas de Zamora, César Monasterio pasó de parar un equipo con sistema táctico 3-5-2 a un 4-4-2, que es el que más se asemeja a su idea. En ese sentido, señaló que “también puede ser 4-2-4, porque tenemos los dos de afuera (por los volantes/extremos), más los dos delanteros, que son más ofensivos que defensivos. Creo que tenemos una cierta regularidad, los que van entrando entraron muy bien, así que vamos a tratar de darle forma, tratar de seguir corrigiendo lo que nos falta”.