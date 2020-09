“Los casos de Juan, el zorro” se podrá ver de manera online y el artista Marcelo Valiente había sido el encargado de la escenografía. El profesional contó sus comienzos y el descubrimiento por el arte teatral, su mayor pasión.

El lomense Marcelo Valiente es un escenógrafo que desde chico ya descubrió en su interior la pasión por el arte teatral y la potencialidad dramática de los espacios. Este mes, el Teatro Nacional Cervantes transmitirá de forma virtual una de las puestas en escena en la que supo trabajar, con el objetivo de entretener al público en cuarentena. Además, contó cómo fueron sus inicios y ese descubrimiento hasta llegar a ser un profesional en el género.

El Teatro Nacional Cervantes conserva obras grabadas y es por eso que decidió a ponerlas a disposición del público mediante plataformas virtuales para entretener al público en pleno aislamiento social: a partir de septiembre estará disponible “Los Casos de Juan, el zorro”, una obra de Bernardo Canal Feijóo y de la que participó el escenógrafo Marcelo Valiente, la cual trata sobre muchas leyendas e historias picarescas. Estará publicado en breve en el sitio del Teatro Cervantes (www.teatrocervantes.gob.ar).

DESCUBRIMIENTO. Marcelo se crió en Castelli al 700, frente a unas casas que para él tenían forma de castillo y que, sin saberlo, lo marcarían en su vida profesional. “De chico me acostumbré a que sea natural tener ese tipo de paisaje, cuando había luna y las nubes se movían se daba un entorno gótico increíble, eso me interesaba” dijo. Además, recordó un molino de viento perteneciente a una casa lindera, inspirador para crear en su cabeza historias fantasmales.

En la década del ’70, una de las salidas de Marcelo con sus amigos era el cine, pero una vez no encontraron nada que les llamara la atención en la cartelera, por lo que Valiente propuso ir al Teatro Horizonte, en Lomas. “Tenía 17 años y me daba curiosidad poder ir. Fuimos, vimos ‘El extranjero’ y se me abrió un gran interés por ese mundo. Eso fue todo un síntoma”, contó.

COMIENZOS. Marcelo empezó a actuar cuando asistía a la secundaria en el Normal de Banfield (ENAM). Era parte de un taller de teatro en quinto año y para él esa experiencia fue un “pasaje” fundamental y un trampolín en su vida. Sobre aquellas épocas, en plena Dictadura Militar, recordó que tenían permanentemente un interventor que controlaba las acciones de los talleristas y los ensayos de las obras. “Nos permitieron hacer un homenaje por el bicentenario del nacimiento de San Martín, pero al lunes siguiente nos enteramos que el taller quedaba prohibido”, acotó.

Al finalizar el secundario, Valiente se decidió a estudiar teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), donde se egresó en 1984. La formación de escenógrafo es algo que Marcelo encontró de a poco en su interior, mientras descubría su pasión por el teatro.

“Lo que a uno le importa es la potencialidad dramática que el espacio puede sugerir. Un escenógrafo tiene que tener la capacidad de vislumbrar y narrar en palabras”, señaló, con una voz firme y convincente.

“Lomas es una ciudad que siempre tuvo una vida cultural y una inquietud activa muy grande. Mi padre, que era pintor, pero no profesional porque se dedicaba a ser mecánico, siempre tuvo la oportunidad de exponer sus pinturas porque había un circuito de actividad cultural importante”, concluyó.