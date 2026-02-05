Nicolás Domingo, el DT de Temperley que hace su debut en la cancha donde se retiró como futbolista

No será una noche más para Nicolás Domingo en su estreno como entrenador de Temperley . Cuando el nuevo director técnico del Gasolero pise el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí , seguramente lo hará con sensaciones encontradas, ya que debutará por Copa Argentina en la misma cancha donde se retiró como futbolista.

Desde su primer partido como jugador profesional en mayo de 2005 con la camiseta de River hasta el 27 de octubre de 2024 pasaron 19 años en la carrera de Nicolás Domingo . Con pasos por Deportivo Cuenca de Ecuador, Banfield, Independiente, Olimpia de Paraguay y Arsenal , el flamante entrenador de Temperley tratará de volcar toda su experiencia hacia sus nuevos dirigidos.

En mayo de 2005, Nicolás Domingo vivió el sueño de todo futbolista: debutar en Primera División . Fue con la camiseta de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata , en una caída por 2 a 1 en el estadio Monumental . Luego, obtuvo el Clausura 2008 con el conjunto de Nuñez en su segunda etapa en la institución, tras haber vestido los colores de Peñarol de Uruguay, Arsenal de Sarandí y Genoa de Italia.

Deportivo Cuenca y Banfield lo ayudaron a madurar como jugador, pero fue en Independiente donde se consolidó al ganar la Copa Sudamericana 2017 con el lomense Ariel Holan como entrenador . El 27 de octubre del 2024 quedará guardado en su memoria porque fue el encargado de marcar el 1 a 0 para la victoria de Arsenal de Sarandí por 1 a 0 sobre Alvarado en el Viaducto por la fecha número 38 de la Primera Nacional. Ese fue su último partido como futbolista profesional, aunque su retiro lo anunció en febrero del 2025.

nicolas domingo en arsenal Nicolás Domingo volverá a la cancha de Arsenal, donde se retiró como futbolista.

La carta de despedida de Nicolás Domingo cuando se retiró como futbolista

A sus 39 años y cuando disputó su último año con la camiseta de Arsenal, llegó el momento para Nicolás Domingo de decir adíos a su etapa de jugador tras 19 años. Decidió ponerle fin a su carrera con una carta emotiva en su cuenta de Instagram: "Soy Feliz por haberlo vivido. Recuerdo como si fuera hoy cuando tenía siete años y solo soñaba con ser jugador profesional y entonces estaba enojado con mi mamá, por el simple hecho que me había hecho nacer lejos de Bs. As. Pobre mi vieja, pero yo creía que no iba a poder jugar en River, pues estaba muy lejos".

“Pero ese día llegó, y ese sueño se comenzó a transformar en realidad. Febrero del 2000, tenía 14 años cuando me fui de mi querido Totoras con un bolso lleno de sueños por cumplir. Fueron pasando los años, compartiendo en la pensión con infinitos compañeros, el secundario, mi primer trabajo en Caja del club y también el terciario. Entrenamientos, partidos, momentos buenos y los no tantos… Y un día llegó ser Sparring de la Selección, que un tal Loco Bielsa me lleve a dos amistosos al banco de la Mayor, inimaginable en cualquiera de mis sueños. Con ello llegó mi primer contrato, y finalmente sí, ese tan ansiado día, un 29 de mayo del 2005, en el Monumental, vs Gimnasia, mi viejo en la tribuna, y faltando 15’ me llamó el Negro Astrada y me hizo debutar en mi tan querido River Plate. El viaje comenzó definitivamente”, continuó.

Cerró de la siguiente manera: “Cómo no mencionar a mis viejos, a mi hermano, a mis amigos de la infancia, a los amigos que sumaron en el camino, tíos, primos, a mi querido Unión F.C. A todo Totoras, nada hubiera sido posible sin ustedes. Y finalmente a ellas, mis dos amores, mi mujer María Emilia y nuestra amada hija Roma, gracias por darme esa paz y tranquilidad para poder dar este paso tan importante en mi vida con tanta seguridad. Y llegó el último partido, un 27 de octubre del 2024. Tan solo 19 años después, sin dudas que un maravilloso viaje. Arsenal 1-0, gol incluido. Lo hice con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanta dedicación, con tanto profesionalismo, como si fuera siempre ese primer día. Ahora sí puedo decir que llegó el final. Que ese gran sueño lo viví despierto. Se cierra una hermosa etapa en mi vida, pero estoy listo para el siguiente viaje”.

Y ese viaje comenzará este jueves 5 de febrero de 2026 sentado en el banco de suplentes de Temperley. Del otro lado estará Barracas Central y un choque por los 32avos de final de la Copa Argentina en la cancha de Arsenal de Sarandí. Será una noche de emociones fuertes para Nicolás Domingo en el mismo escenario donde todo terminó, todo vuelve a empezar.