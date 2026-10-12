Los Andes va a Córdoba sin margen de error de cara al Torneo Reducido

Los Andes está invicto con Racing de Córdoba.

Con el único objetivo de una victoria para acercarse a los puestos de Torneo Reducido , Los Andes visitará esta tarde a Racing de Córdoba , en partido correspondiente a la 33º fecha de la zona A del Torneo de Primera Nacional.

El encuentro, a jugarse desde las 17 en el estadio Miguel Sancho, será dirigido por Wenceslao Meneses, secundado por Mariano Ruas y Pascual Fernández. Cuarto árbitro; Valentín Pompei. TV: LPF Play.

Seis menos. Los Andes tiene medio equipo en la enfermería

Primera Nacional. El partido entre Los Andes-Morón tuvo una recaudación impactante

Los Andes (40) está llevando a cabo una floja segunda rueda, viene de perder ante Godoy Cruz (1-2) en Mendoza, con dos goles sobre el final del partido y no tiene margen de error si es que pretende lograr el objetivo planteado para la temporada: meteré entre los ocho mejores.

La irregularidad de sus competidores hace que el Milrayitas mantenga esa posibilidad de pelear el ingreso al Torneo Reducido , pero si no gana en Nueva Italia se complicará seriamente. Este sábado lo alcanzó Chaco For Ever y ahora quedó a siete unidades de Almirante Brown, a que Ciudad de Bolívar saltó a la 7º colocación.

Estos son los convocados para enfrentar a Racing (Cba.) en el Estadio Miguel Sancho.#VamosMilrayitas https://t.co/VTUrHwJCbO

En cuanto al equipo, César Monasterio no podrá repetir los mismos 11 que vencieron a Deportivo Morón y perdieron con Godoy Cruz de Mendoza, ya que el lateral izquierdo Peter Grance no fue incluido entre los concentrados. Su lugar sería para Nazareno Fernández Colombo.

Cómo está el historial

Será el quinto partido del historial entre Los Andes y Racing de Córdoba, que tiene invicto al conjunto de Lomas de Zamora. En la primera rueda se impuso por 2-0, con goles de Julián Rodríguez Vuotto y Julián Navas.

Los Andes, obligado a ganar en Córdoba.

En la temporada 2025, Los Andes también ganó por 2-0 como local, con tantos de Matías González y Raúl Chamorro, en contra; mientras que en Córdoba igualaron 1-1, goles de Pablo Chavarría y Axel Páez.

Por el Torneo Apertura de la B Nacional 2002 lo derrotó en el estadio Eduardo Gallardón con un doblete de Germán Denis.

Probables formaciones

Racing de Córdoba: Gonzalo Laborda; Raúl Chamorro, Gabriel Aranda, Marcio Gómez y Jonathan Bay; Santiago Rinaudo, Abel Bustos, Tomás Kummer y Facundo Taborda; Sergio González y Pablo Chavarría. DT: Gustavo Coleoni.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Juan Manuel Vázquez, Gabriel Cañete, Mario Galeano y Axel Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Hora: 17. Árbitro: Wenceslao Meneses. Estadio: Miguel Sancho. TV: LPF Play.