Lanús recibe al invicto Vélez en un duelo de alta tensión en La Fortaleza

Lanús y Vélez se enfrentarán este lunes desde las 16 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, popularmente conocido como La Fortaleza. El encuentro, válido por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura, será dirigido por el árbitro Sebastián Martínez y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium.

El choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos se encuentran firmes en la pelea por los primeros puestos y buscan consolidar su clasificación a los playoffs del fútbol argentino.

En el historial general, hay una clara paternidad de Vélez sobre Lanús. Se enfrentaron en 144 oportunidades con 66 triunfos del conjunto de Liniers, 35 del Granate y 43 empates.

El conjunto de Liniers arriba a este compromiso en la cuarta posición con 21 puntos. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de un vibrante empate 2 a 2 frente a Platense en la fecha anterior, un resultado que les permitió mantener su condición de invictos en lo que va del torneo. Hasta el momento, el conjunto de Liniers suma 5 victorias y 6 empates.

Vélez ha mostrado un fútbol sólido y de alta eficacia ofensiva, sustentado en el gran momento de sus mediocampistas y la regularidad de su última línea. Con un triunfo sobre Lanús, el Fortín se ubicaría como escolta del líder Instituto de Córdoba y acompañando a Defensa y Justicia en la tabla de posiciones.

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, Vélez se ha transformado en uno de los equipos más regulares del campeonato. Sin dudas, los de Liniers basan su ilusión en la cantera inagotable que le ofrecen sus divisiones inferiores.

Cómo llega Lanús con la idea de hacerse fuerte en casa para recortar distancias

Por su parte, el Granate de Mauricio Pellegrino se ubica al acecho con 17 unidades y llega con el ánimo en alza tras encadenar una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota (su último resultado fue un empate 0-0 ante Newell's Old Boys en Rosario).

Para Lanús, la localía es un factor clave. Con el empuje de su gente en La Fortaleza, el equipo del sur bonaerense buscará recortar la distancia que lo separa de los primeros puestos. El objetivo del cuerpo técnico es plantear un partido de alta intensidad física para cortarle los circuitos de juego al "Fortín" y golpear en los momentos justos.

Lanús sabe que con una victoria ante Vélez se puede acercar a los puestos de vanguardia y sacarse de encima a un rival complejo. De cara a la recta final de la fase regular, un triunfo lo puede posicionar y darle el envión anímico necesario para lograr la clasificación a los playoffs.

El último antecedente entre Lanús y Vélez

El historial más reciente entre ambos favorece al dueño de casa. En el pasado Torneo Apertura disputado en marzo de este año, Lanús se impuso por 1 a 0 en el José Amalfitani gracias a un gol de cabeza del experimentado defensor Carlos Izquierdoz. Vélez buscará revancha de aquella derrota, mientras que el Granate intentará repetir la fórmula para quedarse con tres puntos vitales.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús o José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno o Lucas Besozzi, Franco Watson; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Horario: 16.00

Estadio: La Fortaleza.

Árbitro: Sebastián Martínez.

TV: ESPN Premium.