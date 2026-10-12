La feria pet friendly de Lomas que suma un canal de WhatsApp y una capacitación

Hay una gran variedad de productos y todavía quedan puestos disponibles para sumarse a la edición de este mes.

La Feria Expo del Sol de Lomas se prepara para el mes de las mamás. La fecha y el lugar de esta edición especial del Día de la Madre será el sábado 17 de 14 a 19.30 en el espacio Dandelion Arte, (Larrea 350, Lomas) .

Como siempre con entrada libre y gratuita, anticiparon que aún quedan algunos puestos libres para esos emprendedores que quieran sumarse a esta alternativa que es totalmente innovadora y está en la búsqueda constante de sumar nuevas propuestas que sorprendan.

Bajo el objetivo bien claro que apunta a apoyar a los emprendedores es que la Feria Expo del Sol suma a personas con ganas de vender, mostrar sus artesanías, objetos y de esa manera ser los generadores de sus ganancias.

Pero también piensan en los vecinos que se acercan a pasar un lindo momento y a apoyar a esos emprendedores que trabajan constantemente en llevar distintas alternativas en sus puestos. La feria es pet friendly por lo que es un gran plus para todos aquellos que quieran salir un sábado con sus mascotas.

"Una de las novedades que estamos incluyendo es el canal de WhatsApp, el cual nos permite estar conectados todo el tiempo", detalló el fundador y responsable de esta feria, Sebastián Baroque.

Además, gracias al canal, cada emprendedor puede enterarse de las fechas y lugares de cada una de las ediciones de la feria. "Es importante que estén atentos porque se vienen cosas nuevas en Expo del Sol. Queremos que nos identifiquen por tener otro estilo de ferias donde todo sea en apoyo para el emprendedor y para los que nos apoyan comprando los productos", detalló Baroque.

La edición del Día de la Madre y lo que se viene

"Habrá stands de comida, pastelería, panes integrales, pizzas integrales, perfumes de ambientes, ollas de primera calidad, ropa de todos los talles para las mamás y muchos más rubros", adelantó el organizador, pero además agregó que hay tiempo de sumarse: "Tenemos varias opciones de mesas y un espacio techado para que en caso que llueva se pueda feriar igual".

Los rubros que esperan sumar pueden ser los vinculados a picadas, perfumería de marcas conocidas, artesanos, joyas y muchos más, sólo hay que consultar porque hay lugares disponibles.

Para sumarse hay que enviar un mensaje a través de la cuenta de Instagram @feriaexpodelsol, también se puede enviar un mensaje de WhatsApp al número: 1159673934 (Sebastián).

Por otro lado, Baroque adelantó que están trabajando en la preparación de una capacitación para que los emprendedores puedan aprender a incrementar sus ventas. "Siempre pensando en ayudar, de la mano de un gran emprendedor y coach cuántico que es el lomense Fabián Lembo y también sumando mi experiencia como organizador, estamos creando una capacitación para que nuestros emprendedores puedan aumentar el nivel de ventas", adelantó sobre lo que se viene en muy poco tiempo.