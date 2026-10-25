Tres semanas sin rastros de Malena García, la joven de Lomas desaparecida: el pedido oficial para encontrarla

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires difundió un flyer que solicita colaboración para dar con el paradero de Malena Aldana García , la joven de 23 años que está d esaparecida desde el pasado 2 de octubre.

La publicación oficial recuerda que fue vista por última vez en la zona de Villa Albertina y pide que cualquier persona que tenga información se comunique con el 911.

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A más de tres semanas de su desaparición, la incertidumbre continúa para sus familiares, que desde el primer momento difundieron su fotografía y solicitaron ayuda para reconstruir sus últimos movimientos.

La última información a la que accedió La Unión sobre el caso fue que una mujer se comunicó con la familia para contar que posiblemente había visto a Malena en el centro de Lomas de Zamora, en las inmediaciones de la estación del Tren Roca y de las paradas de las líneas 540 y 553.

La joven sigue desaparecida.

Sin embargo, ese posible avistamiento no pudo ser confirmado y, hasta la última información publicada, no había permitido establecer dónde se encuentra la joven.

La denuncia por su desaparición fue realizada ante la Policía y la investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Malena García, la joven desaparecida

Malena tiene 23 años y fue vista por última vez el viernes 2 de octubre en Villa Albertina. Al momento de desaparecer llevaba un pantalón negro con tiras blancas, una remera marrón y una campera negra.

Además, entre sus señas particulares, la joven tiene un tatuaje de una rosa en una de sus manos y otros tatuajes en el cuello.

El flyer oficial solicita que quienes tengan información sobre su paradero se comuniquen al 911. También se difundió el teléfono de su mamá, Bety: 11-2183-3222.