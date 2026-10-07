La UNLZ brinda una conferencia virtual sobre IA para potenciar la búsqueda laboral

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a través del área de pasantía y empleos, lanzó una propuesta para alumnos o graduados en abogacía. Hoy, a las 17, habrá una conferencia virtual gratuita sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar la búsqueda laboral.
Junto a la Secretaría de extensión universitaria de la Facultad de Derecho se organiza este encuentro tanto para personas de la Universidad de Lomas como externos ya que es una jornada abierta a la comunidad, pero enfocado en los profesionales del derecho.
Los que se sumen se van a encontrar con tres exponentes destacados en el área: Moira Devoy, que es docente e investigadora universitaria, asesora en gestión de talento e inserción laboral; María Eugenia Frade consultora en Recursos Humanos y Senior Manager en la empresa PwC Argentina; y Belén Ferrero, consultora en Recursos Humanos y Talent Senior Maneger en la misma empresa que Frade.
La UNLZ y las herramientas para obtener trabajo
Los que se anoten al encuentro virtual de hoy además obtendrán un certificado oficial por la participación y es fundamental para adquirir nuevas herramientas de la IA en función de la búsqueda laboral actual que cada vez es más compleja, según explicaron.
Cómo adaptar el currículum a las diferentes plataformas, cómo detectar competencias, como realizar un análisis del perfil para lograr más entrevistas en la búsqueda eficaz de empleo, serán parte de la charla de hoy junto a los tres profesionales expertos en el área.
Cómo anotarse para participar
Si bien la actividad es gratuita requiere de una inscripción previa a través del envío de los datos personales a través del mail: [email protected]
Los datos son fundamentales para que además puedan enviarse una vez terminada la conferencia los certificados de asistencia. Es importante tener en cuenta que se trata de un encuentro dirigido a los profesionales ya graduados de la carrera de Derecho y para los estudiantes de la carrera ya sean de la Universidad de Lomas como de otras casas de estudios.
También, ante cualquier duda se puede enviar un mensaje privado a la cuenta de Instagram: @derechounlz
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