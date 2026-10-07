El cine de los barrios llega a Lomas: se viene la 10º edición del Festival Inter-Barrial Audiovisual

El cine también puede ser una herramienta para contar lo que pasa en los barrios, bajo esa mirada, del 8 al 25 de octubre se realizará la décima edición del Festival Inter-Barrial Audiovisual (FIBAV), la propuesta tendrá una fuerte presencia en Lomas de Zamora , con distintas funciones en espacios culturales y comunitarios de Banfield y Llavallol.

El proyecto nació en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) y vuelve a reunir producciones audiovisuales vinculadas a las realidades sociales, culturales y comunitarias de distintos puntos de la Argentina y Latinoamérica.

Bajo el lema "en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida", una frase de la canción Encuentro con un ángel amateur del Indio Solari , el festival propone un espacio de encuentro y circulación para producciones que buscan alejarse de las miradas estigmatizantes sobre los barrios populares y poner en primer plano las voces de los protagonistas.

Una de las sedes será el Club de Arte, Centro Cultural y Biblioteca Popular Monociclo , ubicado en Yrigoyen 6944 , Banfield. Allí habrá funciones el viernes 9 a las 20, con la proyección de Patria o colonia, siguiendo el rastro del oro (82min), y el jueves 15, también a las 20, con una selección que incluye Guerrerxs (FIBAV 2024) que dura 14 minutos, La lucha es en todas partes (FIBAV 2025) de 5 minutos, Los murales de D10S (6 min) y Jubiladxs le enseñan (30min). El espacio volverá a recibir al festival el jueves 22 desde las 20, con la proyección de Norma también, un largometraje de 74 minutos.

También habrá actividades en la Biblioteca Popular Escritores Argentinos de Llavallol, ubicada en el Teatro Cosmopolita en Adrogué 186, con funciones el viernes 9, miércoles 14 y viernes 16 de octubre. La programación incluirá cortometrajes como Minuto Final (9 min), Ayni (3 min), También nosotras (6 min), Piedrabuena en escena (10min), El Ritmo de los Tachos (10 min) y Marcha Cadavra (4 min), Guardapolvo (3 min) El rey del chori (4 min) La Monteverde (FIBAV 2024), Ausente (1 min), además de la película Norma también.

Una de las sedes es la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas.

A estos espacios se suma la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora (EMMA), ubicada en Acevedo 1864, Banfield, que tendrá dos jornadas especiales. El martes 13 desde las 18.50 se proyectarán distintas producciones, entre ellas Guardapolvo, Ensayo 451 (12 min), Ser, no ser, ser muchas (12 min), El último anzuelo (12 min) y Opulencia decadencia (4 min). El martes siguiente, a las 18.45 habrá una nueva selección con Alto pequeño (6 min), El Ritmo de los Tachos (10 min), La Victoria es de los Jóvenes (12 min), El hambre ajena (16 min), Piedrabuena en escena, Minuto Final (9 min) y El Lado Oeste (5 min).

La programación también llegara al Centro Comunitario Libremente, en Alem 855, el sábado 10 de octubre de 16 a 19, con diferentes bloques de cortometrajes, entre ellos Reflejos (7 min), El tiempo que pasó (2 min), Videozine (16 min) y Escudo (8 min).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Libremente (@libremente.prea) Es la décima edición.

Diez años de historias contadas desde los barrios

El FIDAV se define como un festival no competitivo y con perspectiva de derechos humanos, pensado para generar un espacio alternativo de difusión e intercambio de producciones audiovisuales. La iniciativa surgió en la UNLA y, a lo largo de sus ediciones, fue ampliando su alcance hacia diferentes espacio comunitarios, culturales, bibliotecas populares y organizaciones de Argentina y otros países de Latinoamérica. En esta edición están presente Colomba, Chile y Uruguay.

Que propone "organizar, coordinar y desarrollar programas y actividades de cooperación comunitaria y de servicio público, como así también promover actividades que tiendan a la creación, preservación y difusión de la cultura nacional y latinoamericana", detallan en la página oficial del festival.

La idea es que las propias comunidades puedan contar sus historias y mostrar sus problemáticas desde una perspectiva construida desde adentro. En ese sentido, buscan "construir así un espacio de resistencia a los discursos negativos y estigmatizantes que el relato hegemónico impone sobre nuestros barrios y sus habitante".

Realizarán una edición virtual del 18 al 25 de octubre.

Un festival que tendrá su versión virtual

Además de las funciones presenciales, el FIBAV tendrá una edición virtual del 18 al 25 de octubre, a través de su plataforma web. De esta manera, las producciones podrán llegar a espectadores de distintos puntos y ampliar el intercambio que propone el festival.

La organización plantea volver a encontrarse en los barrios y reivindicar el arte popular como una herramienta para contar otras realidades. "La Patria Grande según nuestros barrios" es la consigna que atraviesa al festival. Para ver el cronograma completo se puede acceder a su página oficial donde esta dividido por días o por sede.