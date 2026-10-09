Indagaron al joven acusado de atropellar a su amigo en Temperley tras una discusión

Pablo Godoy , de 23 años, se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Ignacio Torrigino , de la UFI 19 de Lomas de Zamora , y continuará detenido imputado por "homicidio simple en grado de tentativa" tras atropellar a su amigo en Temperley .

La víctima, Román Valdez , de 27 años , permanece internada en coma por las graves heridas sufridas tras ser embestido por el acusado, en un grave hecho que quedó registrado en video por una cámara de seguridad .

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La secuencia del ataque delató al vehículo: el Renault Clio negro secuestrado presenta un impacto en el parabrisas compatible con el golpe a la víctima.

El auto presenta un impacto en el parabrisas compatible con el choque contra la víctima, tal como se observa en cámaras de seguridad de vecinos que registraron lo ocurrido el sábado por la mañana. Estaba escondido en una casa que tiene la familia.

Temperley: un ciclista fue atropellado por un auto y resultó gravemente herido. El conductor escapó.



Ocurrió en el cruce de las calles Suiza y Alemania. Investigan si hubo una discusión previa. pic.twitter.com/sCWr3Tqw2B — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 5, 2026

El joven atropellado sigue grave

En diálogo con La Unión, desde el entorno familiar Valdez tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Gandulfo, en una intervención quirúrgica que duró cerca de cuatro horas.

"Entró en coma inducido farmacológico", confiaron a este medio sobre su delicado estado de salud. Además, iba a ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.