viernes 09 de octubre de 2026
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9 de octubre de 2026
Seguirá detenido.

Indagaron al joven acusado de atropellar a su amigo en Temperley tras una discusión

El acusado fue indagado por en la fiscalía. El auto con el que habría embestido a la víctima ya fue secuestrado y tiene marcas compatibles con el impacto.

El joven atropellado en Temperley sigue grave.

El joven atropellado en Temperley sigue grave.

Pablo Godoy, de 23 años, se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, y continuará detenido imputado por "homicidio simple en grado de tentativa" tras atropellar a su amigo en Temperley.

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La secuencia del ataque delató al vehículo: el Renault Clio negro secuestrado presenta un impacto en el parabrisas compatible con el golpe a la víctima.

El auto presenta un impacto en el parabrisas compatible con el choque contra la víctima, tal como se observa en cámaras de seguridad de vecinos que registraron lo ocurrido el sábado por la mañana. Estaba escondido en una casa que tiene la familia.

El joven atropellado sigue grave

En diálogo con La Unión, desde el entorno familiar Valdez tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Gandulfo, en una intervención quirúrgica que duró cerca de cuatro horas.

"Entró en coma inducido farmacológico", confiaron a este medio sobre su delicado estado de salud. Además, iba a ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.

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