El profe de Temperley que a sus 88 años sigue enseñando con su historia de vida

Es muy reconocido en Temperley por todo lo que sembró en sus alumnos: enseñanza y amor por el deporte.

El profesor de química, jugador de hockey sobre césped y amateur en muchos deportes Enrique "Henry" Steven marcó a muchos alumnos que hasta hoy lo recuerdan por la huella que dejó en ellos. Con 88 años, este vecino de Temperley aseguró que en la vida "nunca hay que aflojar".

Un claro ejemplo de formación y compromiso es lo que sembró desde siempre el profe de química de Temperley. Durante décadas trabajó en instituciones educativas y deportivas del sur del Conurbano bonaerense. Su trayectoria combinó siempre la actividad docente con práctica deportiva sostenida en el tiempo, pero también trabajo en laboratorio de análisis clínicos porque es bioquímico y participó en espacios culturales.

Aunque nació en Capital, cuando Steven era muy chico, su papá que trabajaba en el ferrocarril, logró comprar un lotecito en Temperley donde hizo la casa que sigue allí y donde pasó casi toda su vida.

"No hay nada que quejarme de Temperley, fue mi lugar, me gusta volver allí porque en esa casa ahora vive mi hijo", detalló desde su nuevo hogar que ahora está ubicado en Canning alejado del bullicio.

Su carrera como docente la inició también en ese barrio. Desde 1980 dictó sus clases en la Escuela de Comercio Tomás Espora de Temperley donde creó una relación con sus alumnos que es recordada hasta la actualidad. Su incorporación allí se dio en un contexto de falta de docentes, y comenzó dando clases ad honorem.

Su relación con sus exalumnos

Hasta la actualidad, muchos de sus exalumnos lo visitan. "Los invito a que vengan a casa, no tengo problema porque se ha generado un vínculo muy lindo con muchos de ellos", comentó.

A lo largo de su carrera mantuvo una relación cercana porque era de esos profes queridos por los alumnos. Participó en actividades extracurriculares y realizó más de15 viajes de egresados a Bariloche para acompañarlos.

Por eso, la continuidad del vínculo con sus exalumnos una vez finalizada su etapa como docente sigue más que activa y él mismo reconoce guardar hermosos recuerdos de cada uno de ellos.

El actual profesor de educación física Marcelo Gallardo que trabaja en la Escuela Secundaria N°14 Tomás Espora de Temperley recordó a Steven como un "excelente profe" y admitió: "Lo tuve por varios años y hasta lo pudimos disfrutar en el viaje de egresados. Hicimos muchas actividades y él siempre fue más activo que nosotros porque recuerdo que no se cansaba nunca. Lo tengo muy presente y por profes como él mucho de nosotros nos decidimos por esta carrera de la enseñanza".

Generoso como pocos, el profe de Temperley es recordado hasta hoy por poner plata de su propio bolsillo para ayudar a sus alumnos para brindarles aún más enseñanza y llevar al hockey a chicos que por su situación económica nunca imaginaron practicarlo, pero gracias a él lo lograron.

"Esas personas de Lomas que me recuerdan hasta hoy fueron parte de mi vida y me hicieron el tipo más feliz del mundo. He recibido tanto cariño que no tengo más que agradecer a cada uno de ellos", concluyó el profe que quedó en el corazón de muchos de los que pasaron por sus clases, sus prácticas deportivas y sus agradables charlas.

Su pasión por el hóckey

El hockey lo marcó y hasta impulsó a sus alumnos a que jueguen y se especialicen en dicho deporte. Steven es un deportista nato y la sabiduría de su edad lo llevó a seguir vinculado, pero desde una disciplina que le permite estar activo como es el golf. "El deporte me fue acompañando de una manera distinta en cada etapa de mi vida porque hay una realidad que se basa en que uno va evolucionando según las condiciones físicas que tiene y se dedica hasta cierto límite", comentó contando sobre su pasión por estar en movimiento.

Sus 88 años cumplidos a principio de este 2026 los lleva más que bien, aunque piensa que tiene un poco más: "Para mí que me anotaron mal, siento que nací antes del 2 de enero que es mi cumpleaños", reflexionó entre risas.

La amistad, estar constantemente manteniendo una vida social activa es lo que llega de energía a Steven en esta etapa de su vida. "Los amigos son los que están, los que alientan en todo momento cuando decís que no podés y compartir con ellos es una forma de rejuvenecer un poquito", recomendó.

Los amigos son muy importante en la vida de Steven "porque ellos nos empujan a un propósito, te empujan y te dan ese aliciente cuando lo necesitas": "Cuando uno lo intenta hasta que no pueda, pero tiene ese incentivo atrás, es ese lindo momento donde uno se ilusiona por algo y eso es lo que vale la vida".