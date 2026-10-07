Mauricio Pellegrino contará con sus "seleccionados" tras la fecha FIFA

Lanús volverá a tener a disposición a José María Canale y Matías Sepúlveda para el partido del próximo lunes 12 de octubre frente a Vélez Sarsfield. Ambos futbolistas se incorporarán al plantel de Mauricio Pellegrino luego de participar para las Selecciones Paraguay y Chile en la fecha FIFA.

Luego de ausentarse en los partidos contra Estudiantes de La Plata y Newell’s, respectivamente, por el Torneo Clausura , el central y el extremo fueron liberados por Gustavo Alfaro y Nicolás Córdova, los entrenadores de sus respectivos seleccionados, para reincorporarse a sus respectivos clubes.

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José María Canale ingresó por Omar Alderete a los 59 minutos del amistoso de la Selección Paraguay ante Bolivia (2-0), fue suplente contra Colombia (1-0) y titular ante New York Red Bull (8-1) en la despedida de la gira por Estados Unidos que incluyó pasos por Washington, Nueva Yersey y Nueva York.

Por su parte, Matías Sepúlveda casi que no tuvo participación con La Roja. No tuvo minutos con la Selección Chile en las derrotas frente a Canadá (1-0), en Toronto, y Estados Unidos (4-2), en Misuri; mientras que reemplazó a Vicente Pizarro a los 85 minutos del duelo ante México (2-0), en Los Ángeles.

Mauricio Pellegrino los tiene en cuenta

Pieza clave del andamiaje defensivo de Lanús, el zaguero José María Canale fue sustituido por su compatriota Ronaldo Dejesús en los dos partidos que se ausentó por la gira de su seleccionado; mientras que Matías Sepúlveda había ingresado por Lucas Besozzi ante Defensa y Justicia y fue titular a la fecha siguiente con Deportivo Riestra por la lesión de Ramiro Carrera.

La vuelta de Canale para compartir dupla con Carlos Izquierdoz está prácticamente asegurada, aunque no así la de Sepúlveda. En este último caso Mauricio Pellegrino determinará si mantiene al chileno entre los titulares o ya estaría a disposición Ramiro Carrera, que lleva tres partidos afuera.

Cuándo es la próxima fecha FIFA

La próxima ventana internacional será del 9 al 17 de noviembre, luego de la última fecha del Torneo Clausura y previa al inicio de los playoffs.

La Selección Paraguay participará del torneo internacional Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series Singapur. Sus rivales serán Singapur (viernes 13) y Japón (martes 17). También participará del certamen Brasil, pero solamente enfrentará a los equipos asiáticos. Esos mismos días, la Selección Chile jugará contra Colombia (primero en Cali y luego en Santiago).