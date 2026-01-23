Lanús quiere empezar con el pie derecho frente a San Lorenzo

Lanús hará su estreno por la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional visitando a San Lorenzo , en el Nuevo Gasómetro, en lo que será el segundo encuentro oficial de la temporada para el Granate l uego de su triunfo por Copa Argentina contra Sarmiento de La Banda.

El partido se jugará desde las 19, televisado por TNT Sports, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quién estará secundado por Pablo González y Maximiliano Castelli. Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses. VAR: Diego Ceballos. AVAR: Lucas Germanotta.

En el cargado calendario de Lanús, también con Recopa Sudamericana y Copa Libertadores, asoma San Lorenzo como un rival de cuidado para el comienzo del primer torneo local del semestre.

Con tres refuerzos, el arquero Franco Petroli , el lateral derecho Tomás Guidara y el extremo Matías Sepúlveda ; tres amistosos de pretemporada; y un estreno a la altura en Copa Argentina (4-1 al equipo santiagueño), los dirigidos por Mauricio Pellegrino irán desandando su largo camino en este 2026 con grandes objetivos por delante, el principal, la Copa Libertadores que no juegan desde 2017.

No cambiará mucho el equipo respecto al que terminó el 2025 con la obtención de la Copa Sudamericana, en Asunción, Paraguay. Es más, el técnico repetiría el 11 que jugó por Copa Argentina, que tuvo el debut de Tomás Guidara por el uruguayo Gonzalo Pérez, que en los últimos días renovó su contrato hasta diciembre de 2028.

El rival de Lanús, con equipo confirmado

El técnico Damián Ayude finalmente contará con el central Jhohan Romaña, ya que la AFA confirmó la amnistía para los jugadores que arrastraban suspensión del año pasado. Previo a esta decisión del Tribunal de Disciplina, el técnico había probado con Fabricio López de lateral derecho y Ezequiel Herrera como central, variante que ensayó en los amistosos contra Cúcuta Deportivo y Cerro Porteño.

Con este panorama aclarado, será López el que sale de la formación para que el colombiano Romaña conforme la zaga con Gastón Hernández, mientras que Herrera regresa al lateral derecho.

Formaciones de San Lorenzo y Lanús

San Lorenzo: Orlando Gill, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio e Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19. Árbitro: Pablo Dóvalo. Estadio: Nuevo Gasómetro. TV: TNT Sports