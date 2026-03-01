Preparan en Banfield la tercera ronda educativa inclusiva con novedades y más de 60 stand

Las docentes que crearon la ronda educativa son de Lomas y este sábado presentan un nuevo encuentro en Banfield.

Con un crecimiento exponencial, la ronda educativa inclusiva que crearon cuatro docentes de Lomas de Zamora para sumar estrategias y compartirlas con colegas que se enfrentan a las aulas, preparan la tercera edición de la expo en Banfield , la cual propone brindar información, más de 60 stand referente a la temática, charlas y conversatorios.

Como siempre con entrada libre y gratuita, el encuentro será este sábado en el horario de 12 a 18 en el Club de Caza y Pesca ubicado en Alsina 527, Banfield. Natalia Santana , Sabrina Pérez , Evangelina Martínez y Clarisa Palanco son las docentes que se unieron para crear estos encuentros destinados a unir a sus colegas, terapeutas y a las familias para buscar una forma de ecucación inclusiva y acorde a los tiempos y a las generaciones actuales.

"Estamos muy contentas y emocionadas al ver como esta movida sigue creciendo. En esta oportunidad organizamos la expo en el marco del comienzo del ciclo lectivo y pensando en la nueva ley de educación inclusiva que en diciembre se sancionó y este encuentro es también para acompañar esa divergencia", especificó Santana, una de las responsables de la organización de la iniciativa.

Cada uno de los encuentros han generado contactos, unión de docentes, terapeutas y las familias interesadas en buscar más alternativas para llevar a las aulas y en esta oportunidad se presentarán en el espacio de Banfield, más de 60 stand donde se podrá encontrar material inclusivo, lúdico, didáctico, terapéutico, sensorial, editoriales, ambos y camisolines a costos accesibles.

"Es muy gratificante para nosotras contar con emprendimientos y marcas que están entre las más relevantes y conocidas de todo Buenos Aires con diversidad de materiales y recursos inclusivos para el aula en todos los niveles y ramas, los consultorios y el hogar", aseguró Santana sobre los puestos que se podrán recorrer.

También se va a poder participar de las charlas gratuitas y conversatorios de las siguientes temáticas: dislexia (lo que necesitas saber), accesibilidad cognitiva en el ámbito escolar, salidas educativas (entre paseos y poemas).

Además, se presentará el libro: "Prácticas del lenguaje con apoyos visuales", con gramática, literatura y accesibilidad cognitiva. Cada una de dichas alternativas no requieren de una inscripción previa por lo que se puede acceder directamente el día del evento hasta ocupar la capacidad de cada charla, taller o conversatorio.

"Una novedad que vamos a estar lanzando es que vamos a ofrecer desde nuestro espacio capacitaciones que se podrán realizar en forma online, práctico y accesible para que todos puedan participar. Algunas de las capacitaciones serán con costo y otras gratuitas con inscripción previa", adelantó sobre lo que se viene en la ronda educativa y agregó que durante toda la jornada habrá sorteos, premios y muchas sorpresas.

Un proyecto en constante crecimiento por el bien de la educación de los niños en Lomas de Zamora

La consigna de la ronda educativa e inclusiva @ronda_educativa siempre fue y es la misma desde que las docentes se unieron, la cual se basa en poder presentar un espacio gratuito donde se creen puentes para trabajar en conjunto y hablar de lo que pasa en el día a día dentro de las aulas para poder buscar estrategias y herramientas en equipo.

"Ésta Ronda es un proyecto que nace en el aula y el consultorio con cuatro profesionales que habitan cada espacio observando e identificando las necesidades de cada niño/a, de las familias y los docentes", resaltó Santana junto a sus colegas.

Las cuatro profesionales que crearon este espacio son de Lomas de Zamora y docentes en el nivel inicial con una amplia formación académica. Un de ellas es licenciada en fonoaudióloga y todas continúan formándose. Desde el día uno se propusieron sumar capacitaciones y crear redes entre los docentes con el objetivo central de buscar herramientas para la educación actual porque entienden que debe ser distinta a lo que ya es conocido tradicionalmente.

Adelantaron que para la segunda mitad del año estarán organizando la 4ta edición de la expo para continuar brindando herramientas a los interesados en una educación inclusiva.