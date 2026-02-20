Plásticos Boedo conmueve a Lomas de Zamora: baja sus persianas tras casi 60 años

En Lomas de Zamora , el histórico comercio Plásticos Boedo anunció su cierre tras 60 años de actividad. Fundado en 1965 por una pareja de inmigrantes que apostó al trabajo y la unión como motor de crecimiento, el local se convirtió en un símbolo barrial: Alejandro , tercera generación de la familia, contó la historia a pura emoción.

El local funciona en Lomas de Zamora desde octubre de 1965. Lo que empezó como una necesidad de progreso , rápidamente se transformó en el inicio de los sueños de una familia caracterizada por la lucha y la perseverancia .

Christian , el abuelo de Alejandro, era extranjero y llegó al país tras escapar de escenarios bélicos en Europa. En Argentina se la rebuscó como vendedor de réplicas de pinturas, una actividad muy de moda para la época. “Luego de ahorrar, quiso invertir el dinero y fue su pareja, es decir mi abuela Delfina, quien le recomendó que la inversión la haga cerca de su hogar: así fue que compró un local en Boedo al 200”, detalló.

Una vez adquirido el espacio, Christian tuvo que pensar qué emprendimiento arrancar para destacar en la zona. “Él vio en la calle Corrientes un comercio que vendía artículos de plástico y que estaba por cerrar. Fue así que decidió comprarle un primer lote de palanganas para trasladar la idea a Lomas”, contó Alejandro.

Así fue como nació Plásticos Boedo. Christian contó con la ayuda de sus cuatro hijos, la segunda generación de la familia. “El negocio tenía como fundamento común la unión familiar, el sacrificio y el pensamiento al unísono de querer progresar para tener un futuro mejor”, señaló.

En 1972, Plásticos Boedo se agrandó gracias a la compra de un segundo local lindero al original y, ocho años más tarde, se culminó una importante obra para mejorar las condiciones del salón central. A partir de allí, el negocio destacó por su gran variedad de artículos de plástico, todo pensado para abastecer hogares, instituciones y hasta empresas.

En casi 60 años, miles de vecinos de Lomas de Zamora recorrieron las góndolas de Plásticos Boedo.

“A partir de los 2000 me uní al negocio junto a otros tres primos, continuando con el legado familiar, aunque cuando era pequeño también colaboré con mis familiares en algunas tareas”, recordó Alejandro, que estuvo al frente del local por más de dos décadas.

Lo cierto es que, desde 2019, el negocio sufrió “cachetazos constantes”. Y es que la situación económica del país se complicó en los últimos años a causa de crisis repetitivas, lo que derivó que Plásticos Boedo viva en un modo de subsistencia. Según la visión del propio Alejandro, “la receta del remedio llegó cuando el enfermo ya estaba cansado”, lo que no pudo revertir la idea del cierre definitivo del comercio.

El cierre y el agradecimiento a cada rincón de Lomas de Zamora

“La decisión de cerrar el negocio fue un proceso. Hay que saber bajarse a tiempo para ir en busca de otros planes y, también, para acompañar el emprendimiento de mis hijos”, admitió Alejandro, que inmediatamente agregó que, para él, el negocio quedará en el recuerdo de los vecinos por haber marcado una forma de trabajo caracterizada por el esfuerzo, la humildad y la dedicación constante.

“Los clientes entienden la postura y vienen al local para agradecernos por estos 60 años de trabajo ininterrumpido. Yo les cuento que mi padre y mis tíos hoy tienen una vejez soñada y que disfrutan de sus hijos y nietos: eso es lo que siempre quise y lo logré gracias a Lomas”, sentenció.