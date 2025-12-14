Organizan un encuentro en la Catedral de Lomas para familiares de personas con alcoholismo

Una alternativa para sumarse a los grupo que funcionan en la Catedral de Lomas.

Un encuentro para quienes quieran conocer más de la agrupación Al-Anon que brinda contención en la Catedral de Lomas durante todo el año para familiares de personas que sufren el alcoholismo se desarrollará este miércoles en el horario de 19 a 21 y se puede ingresar gratis.

Los Grupos para Familiares de Alcohólicos Al-Anon / Alateen son una asociación civil sin fines de lucro donde se aprende sobre la enfermedad del alcoholismo y cómo afecta a quienes conviven o han convivido con un alcohólico, diagnosticado o no.

En Lomas, se realizan encuentros durante todo el año tanto familiares adultos y para adolescentes a través de la agrupación Alateen. "Muchos llegan devastados por esta problemática, pero en Al-Anon / Alateen encontramos herramientas para mejorar nuestra calidad de vida", detallaron quienes están al frente de la asociación civil que tiene alcance nacional.

Por eso, la reunión de este miércoles en Sáenz 438, Lomas (Catedral Nuestra Señora de la Paz) es fundamental para los que quieran conocer el programa que es fundamental para recibir la ayuda. "La reunión es abierta a la comunidad y quienes asistan se van a encontrar con un panel formado por un profesional de la salud, un miembro de Alcohólicos Anónimos, un miembro de Al-Anon,(familiares y amigos de Alcohólicos) un representante de Alateen (grupos para adolescentes)", especificaron.

Cada una de esas personas van a estar hablando de sus experiencias personales y además brindarán información respecto del alcoholismo y como afecta a la familia que está en permanente contacto con alguien que lo padece o está en período de recuperación.

Opciones para buscar ayuda en la Catedral de Lomas o en otras localidades

En Lomas, el grupo de Al-Anon funciona todos los días miércoles de 19 a 21 en la Catedral y al que pueden asistir los adolescentes de Alateen se juntan los primeros, terceros y quintos miércoles de cada mes, también en el mismo horario de 19 a 21.

También existen alternativas en formato virtual para los que no puedan hacerlo de forma presencia. Por ejemplo, el grupo "Aires de Temperley" brinda la posibilidad de conectarse a través de plataforma online cada miércoles de 19 a 21.

"Valor para cambiar" es otra agrupación que cuenta con reuniones presenciales y virtuales, los miércoles y domingos por WhatsApp de 19 a 21 y en formato presencial están los segundos y cuartos domingos de cada mes de 18 a 20 en Pueyrredón 1549, 1° Piso, en Banfield. Para mayor información comunicarse al 1137011127.

El grupo "Semilla de esperanza" hace los encuentros, los lunes y jueves de 19 a 21 en Alem 51, Lomas y el contacto es: 1158554227.

En tanto, quienes tengan alguna duda o quieran recibir más información sobre el programa, pero no puedan asistir este miércoles, tienen la posibilidad de comunicarse al 1132564729 que funciona en la oficina central de Al-Anon de lunes a viernes de 9 a 13.

Un programa con mucha historia que lo avala en todo el país

La Asociación Civil sin Fines de Lucro Al-Anon/Alateen lleva más de 45 años de incansable trabajo y compromiso, dedicado a la contención a familiares de personas alcohólicas. Cuenta con diferentes grupos en cada localidad para los encuentros.

Los que llevan adelante los encuentros en cada rincón del país son voluntarios de Al-Anon y Alateen. Los Grupos para Familiares de Alcohólicos Al-Anon/Alateen se encargan de informar sobre la enfermedad del alcoholismo y de estar pendientes de lo que le sucede a quienes conviven o convivieron alguna vez con un alcohólico.

Algunas personas llegan en situaciones límite a los grupos, devastados por la problemática. Sin embargo, en Al-Anon se encuentran con una luz al final del túnel, con herramientas para mejorar la calidad de vida.