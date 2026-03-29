Lomas: fortalecen la prevención y vacunación contra el dengue

El calor , la humedad y las lluvias favorecen la cría del mosquito que transmite el dengue y chikungunya . Con recorridas por los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio se encarga de fortalecer la prevención.

En las últimas semanas visitaron casas, comercios y espacios comunitarios de Budge , Lamadrid y Santa Marta para acompañar a los vecinos en la eliminación de posibles criaderos a través de la limpieza y descarte de objetos que acumulan agua .

Los equipos de Salud de Lomas y del Gobierno de la Provincia también informaron a la comunidad sobre los lugares de vacunación contra el dengue . Para reproducirse, la hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes de objetos que contienen agua. Cuando llueve y sube la temperatura, esos huevos eclosionan y en menos de diez días se transforman en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad .

La mejor forma de evitar que esto pase es sacar todo tipo de objeto que acumule agua en patios, jardines y otros ambientes de las casas; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y portamacetas; vaciar los baldes y tirar los recipientes que ya no se usan.

Ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o náuseas, es importante acercarse a los hospitales municipales o al centro de salud integral más cercano para recibir atención médica.

Dónde vacunan contra el dengue en Lomas

Para que más vecinos estén protegidos contra el dengue, el Municipio sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa. Las personas pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002).

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor). Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Es importante saber que está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.