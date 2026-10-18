La peluquera de Temperley que eligió saludar a su mamá en su día de una manera muy particular

A pesar de transitar una historia muy dura que las marcó para siempre a la peluquera de Temperley , Andrea Festenese y a su mamá, en este Día de la Madre decidió agradecer la lucha de esa madre que perdió a una hija, víctima de femicidio a través de un posteo que cuenta una parte fuerte, pero con un anécdota graciosa.

Andrea perdió a su hermana y su mamá a la hija, pero juntas y unidas lograron que se haga Justicia , fueron años de mucha lucha, de transitar por juzgados, pero finalmente el femicida fue condenado tras asesinar a otra chica. Por eso, Andrea en este Día de la Madre quiso hacer un posteo especial y muy particular porque cuenta una anécdota de una manera muy graciosa que sorprendió en las redes.

"Cuando pensé en subir el reel, sabía que era una historia fuerte, pero no quise caer en el golpe bajo. Por eso intenté resumir y terminar en una anécdota graciosa", contó Andrea que tiene su propia peluquería en Temperley .

Si bien, el femicidio de la hermana de Andrea se hizo público, la familia fue muy cautelosa en todo momento y después de 12 años de esa fatal noticia que recibieron, hoy tanto mamá como hija están más enteras para poder hablar de lo sucedido.

"Fue en 2024, cuando en ese momento no se hablaba de femicidio, no era una palabra conocida. Mi hermana se fue con su novio y desapareció por el transcurso de nueve meses, la buscamos por todos lados hasta que nos avisaron que la habían encontrada atada a un árbol en la Reserva Santa Catalina", comenzó contando Andrea sobre su hermana Elizabeth Festenese.

La hermana de Andrea tenía 18 años cuando fue hallada sin vida con los pies y manos atadas y sujeta a un árbol. Desde ese entonces, la familia de Elizabeth siempre sospechó del novio, pero tras años de lucha, la causa quedó en la nada.

Hace muy poco tiempo que el femicida de Elizabeth está detenido, por asesinar a otra chica.

"Pasó mucho tiempo y recién hace un año que él está detenido no por la causa de mi hermana, sino porque mató a otra chica", explicó la peluquera de Temperley que hoy puede referirse al tema porque su mamá Delia y ella están "más enteras".

Todo cambió cuando la fiscalía se comunicó con la familia para informar que el asesino de Elizabeth estaba detenido y para que esto se logre, la mamá de Andrea hasta se involucró en el caso del femicidio de Marilú, ya que fue a declarar para decir que lo conocía y había hecho lo mismo que hizo con su hija. Marilú lamentablemente se encontró con el femicida y fue encontrada en un descampado adentro de una bolsa de consorcio.

El reel que hizo Andrea para su mamá

Andrea quería dedicarle un lindo homenaje a su mamá y decidió hacerlo a través de un posteo donde se la ve a ella misma relatando una anécdota entre trágica y divertida cuando juntas fueron a la marcha de #NiUnaMenos.

"Cuando comenzaron las marchas quería llevarla a mamá pero no me animaba porque ella en esa época sufría mucho del estómago, de los nervios. Era muy difícil moverse con mi vieja", relata en el reel.

A pesar de la situación de salud de su mamá cuando se organizó la segunda marcha, Andrea le preguntó si quería ir y para su sorpresa le dijo que sí. La anécdota de Andrea relata el viaje de Lomas hasta la marcha de una forma muy divertida para mostrar que en toda situación dolorosa también aparece el humor. "Lo publiqué en la cuenta mía personal y en la cuenta de la peluquería y traté de mezclar lo triste con lo alegre", especificó y destacó que para ella este Día de la Madre y cada uno de ellos es muy conmovedor "por lo que es mi vieja, por su lucha y por todo lo que pasó".

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