Día de la Madre en Lomas de Zamora: dónde estarán las ferias para conseguir regalos este sábado

Con propuestas en distintos barrios, los vecinos podrán elegir el regalo para el Día de la Madre.

A horas del Día de la Madre , que se celebrará este domingo, distintos puntos de Lomas de Zamora tendrán ferias de emprendedores con alternativas para comprar regalos y acompañar proyectos locales. Las propuestas se concentrarán este sábado 17 en plazas, espacios culturales y locales de la región.

También habrá música y espectáculos en vivo, en una iniciativa que apunta a generar nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores. La agenda incluirá una nueva edición de Lomas Emprende en Comunidad , además de encuentros organizados por ferias independientes, con productos artesanales, indumentaria, accesorios y opciones gastronómicas para distintos gustos y presupuestos.

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Entre la propuestas están " Mercado de Emprendedores de Lomas " que funcionara de 15 a 19 en la Plaza Libertad , ubicada en Laprida y Posadas. Por su parte en el Parque Finky , en Turdera habrá una nueva edición de Meraki Expo de Emprendedores que incluirá un micrófono abierto donde artistas podrán compartir su talento.

Otra de las ferias clásicas de Lomas que tendrá su edición especial Día de la Madre es Temperley Tiene Memoria , de 11 a 19.30 en la Plaza Colón , ubicada en la intersección de Alzaga y José Martí. En Banfield, el Club Cludias en Rincón y Campos, tendrás más de 50 stands de emprendedores.

Las ferias forman parte de las alternativas para quienes quieran recorrer los puestos, conocer emprendimientos de la zona y encontrar regalos para el domingo.

Las propuestas se concentrarán este sábado 17 en plazas, espacios culturales y locales de Lomas.

Más propuestas edición Día de la Madre

Hay otros encuentros organizados en locales privados de Lomas. Por ejemplo, Feria Expo del Sol tendrá una edición especial este sábado de 14 a 19.30 en Dandelion Arte, ubicado en Larrea 350. La propuesta reunirá emprendimientos de distintos rubros, entre ellos gastronomía, pastelería, indumentaria, cosmética, decoración y accesorios. La entrada será libre y gratuita, y el espacio contará con un sector cubierto.

El Hogar Pereyra, institución de tránsito de bebés, niños y niñas ubicada en Alvear 920, tendrá su feria llamada "más linda", de 13 a 17 con más de 60 emprendedores, shows, buffet económico y sorteos Por su parte, la Feria del Día de la Madre en Espacio Azalia se realizará de 14 a 19 en Acevedo 440. Allí se podrán encontrar propuestas de emprendedores vinculados al diseño, la bijouterie, la indumentaria, la decoración y los productos artesanales.

Y en Mane Café, Acevedo 160, de 11 a 19, estará la Feria Escorpia donde sortearán una freidora de aire entre los clientes y más de 30 premios donados por los emprendedores.

Las ferias forman parte de las alternativas para quienes quieran recorrer los puestos.

Una oportunidad apara apoyar a los emprendedores locales

Además de ofrecer alternativas para resolver las compras antes del domingo, las ferias representan una oportunidad para impulsar las ventas de los pequeños productores y emprendedores de Lomas de Zamora. Con propuestas en distintos barrios, los vecinos podrán recorrer los puestos, descubrir marcas locales y elegir regalos para agasajar a sus madres.