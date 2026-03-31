Expertos de Lomas preparan el primer Festival de Hongos

Verónica Gasloli junto a Juan Ignacio Pierrepont, son de Lomas y parte de la organización del festival que se realizará en Adrogué.

Los expertos en el cultivo de hongos de Lomas preparan el primer festival de hongos que se realizará en la zona Sur para promover los beneficios y las propiedades nutricionales de estos organismos del reino fungi. El evento será el domingo 12 de abril en Pasaje Estrada 435, Adrogué y habrá charlas, talleres, feria y experiencias para todo público.

Los que se acerquen al festival "La Funga, Ostras y Sombreros" que se extenderá de 10 a 20 se van a encontrar con una jornada temática que reúne a investigadores, productores, emprendedores, artistas y público general interesado en los hongos, la alimentación consciente, la innovación y la sustentabilidad. El festival, además contará con un cupo estimado de 250 participantes y el respaldo de organizaciones científicas de primer nivel.

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"Este proyecto se viene gestando hace bastante porque el objetivo es que este festival represente a la provincia, pero con la identidad del Conurbano y sobre todo lomense porque la mayoría de quienes organizamos y van a participar de la feria son del distrito local", especificó Verónica Gasloli que es de Temperley, parte de la organización del festival y una de las expertas que dicta talleres en la zona sobre el cultivo de hongos.

Los lomenses Juan Ignacio Pierrepont , Magalí Maglioti Longo , Eduardo Lopez junto a Gasoli son parte de la organización de este gran festival sin precedentes en la región.

El evento propone un espacio de intercambio “desde la academia a la ciencia ciudadana”, con experiencias, productos y conocimiento aplicado, buscando consolidarse como un referente cultural y educativo del mundo fungi en la provincia de Buenos Aires.

Un espacio de Lomas a Adrogué para aprender, probar y conectar

La propuesta apunta a quienes ya son productores y conocen el mundo del fungi como para los que quieran saber más del tema o informarse respecto a sus propiedades que son bien amplias.

"Entre varias actividades, vamos a contar con una charla sobre cultivo desde residuos hogareños hasta escala industrial, a cargo del Licenciado Claudio Godio, que es formador de productores desde hace más de tres décadas en EMAJEA Lomas", adelantó una de las organizadoras.

Entre los otros eventos destacados de la jornada, se presentarán experiencias que conectan ciencia, cocina e innovación: "Va a participar la licenciada en Nutrición, Florencia Menichelli, quien abordará el alto valor nutricional de los hongos y estará presente durante la realización de cocina en vivo", adelantaron.

Además, el evento contará con la participación del doctor Luis Acosta que disertará sobre “Evidencia científica en el uso de hongos” y la doctora Ana Laura Cantera y su investigación sobre “Micomateriales: Cultivo de materiales fúngicos”.

También se prevén espacios de práctica y bienestar (talleres de cultivo, fermentos y respiración consciente), para favorecer el encuentro entre participantes y comunidad.

Con el apoyo de instituciones que destacan la importancia y el objetivo del festival

Dicha edición cuenta con el apoyo de varias instituciones reconocidas tales como: Argentina Humana, y el acompañamiento académico-científico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, fortaleciendo el puente entre investigación, transferencia tecnológica, producción local y divulgación.

“La meta es clara: que la producción sostenible de hongos deje de ser una curiosidad de laboratorio y se consolide como un motor de la bioeconomía argentina. Porque, en definitiva, la ciencia adquiere sentido cuando se traduce en herramientas que mejoran la calidad de vida y fortalecen el desarrollo nacional”, destacó el doctor Pablo Postemsky del Conicet que es especialista en biotecnología de hongos comestibles y medicinales, con trayectoria en investigación, transferencia y divulgación y participa de la organización del evento.

"Uno de los objetivos más importantes es dar a conocer todo lo que se puede sacar de los hongos por ejemplo, los materiales que se pueden hacer con ellos hasta todo lo relacionado con lo alimenticio, lo medicinal y nuestro aporte es dar a conocer y que se animen a comerlos porque tienen proteínas y vitaminas que no se conocen", agregó la organizadora de Temperley.

En temas de salud mental también se ha comprobado su enorme beneficio y los expertos darán detalles sobre esto en el festival.

El valor de la entrada es de $20.000 con acceso a todas las actividades, charlas y talleres. Para más info o para despejar dudas entrar en @festivaldehongos.ar