martes 31 de marzo de 2026
Escribinos
31 de marzo de 2026
Hasta pronto.

La despedida de Franco Poggio de Gran Hermano Generación Dorada

Franco Poggio dejó la casa luego de la decisión del público y le dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros del certamen de Telefe.

Franco Poggio dejó Gran Hermano.&nbsp;

Franco Poggio dejó Gran Hermano. 

Franco Poggio fue el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, por decisión del público, en la placa negativa. El joven se despidió de sus compañeros muy emocionado y compartió unas palabras antes de cruzar la puerta de la casa de Telefe.

Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Franco Poggio y Brian Sarmiento fueron los cuatro participantes que llegaron finalmente a la Gala de Eliminación.

Lee además
Un participante dejará Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Quiénes bajaron de placa y se salvaron de la eliminación en GH
Conflicto de Gran Hermano Generación Dorada. 
Se pudrió todo.

Gran Hermano Generación Dorada: los gritos del exterior provocaron una pelea grupal
Embed

Apenas comenzó la gala, Santiago del Moro anunció que Lola era la primera salvada de placa. Luego sumó a Zilli, que celebró gritándole a sus compañeros: “¡Me quedo!”. De esta manera, quedaron Franco y Brian protagonizando un duelo final.

image
Franco dejó Gran Hermano.

Franco dejó Gran Hermano.

Emotiva partida de Franco Poggio de Gran Hermano

En ese momento, el jugador les pidió a todos que salgan al jardín, que quería decirles unas palabras a modo de despedida del remanecer de Telefe.

“Conocí hermosas personas, son todos muy capaces. Esto es un juego, vamos todos para adelante, no decaigan. Me llevo experiencias muy lindas, gracias Gran Hermano por la oportunidad, fue un desafío. Que gane el mejor. Todos somos humanos y son capaces de llegar lejos. Me despido con mucha felicidad”, expresó.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes bajaron de placa y se salvaron de la eliminación en GH

Gran Hermano Generación Dorada: los gritos del exterior provocaron una pelea grupal

Santiago del Moro reveló el regreso de una histórica a Gran Hermano

Tamara Paganini, picante en Gran Hermano: "Es mi casa y ellos son ocupas"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas y Evangelina Anderson.  video
¿Qué onda?

Qué dijo Ian Lucas sobre si le daría una segunda oportunidad a Eva Anderson

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tamara Paganini, en el confesionario.  video
Por todo.

Tamara Paganini, picante en Gran Hermano: "Es mi casa y ellos son ocupas"