La despedida de Franco Poggio de Gran Hermano Generación Dorada

Franco Poggio fue el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada , por decisión del público, en la placa negativa. El joven se despidió de sus compañeros muy emocionado y compartió unas palabras antes de cruzar la puerta de la casa de Telefe .

Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Franco Poggio y Brian Sarmiento fueron los cuatro participantes que llegaron finalmente a la Gala de Eliminación.

Todo o nada. Quiénes bajaron de placa y se salvaron de la eliminación en GH

Apenas comenzó la gala, Santiago del Moro anunció que Lola era la primera salvada de placa. Luego sumó a Zilli, que celebró gritándole a sus compañeros: “¡Me quedo!”. De esta manera, quedaron Franco y Brian protagonizando un duelo final.

Finalmente, Santiago del Moro abrió el sobre y reveló que Franco Poggio es el nuevo eliminado de la casa más famosa, y sus compañeros se acercaron a abrazarlo y despedirse.

image Franco dejó Gran Hermano.

Emotiva partida de Franco Poggio de Gran Hermano

En ese momento, el jugador les pidió a todos que salgan al jardín, que quería decirles unas palabras a modo de despedida del remanecer de Telefe.

“Conocí hermosas personas, son todos muy capaces. Esto es un juego, vamos todos para adelante, no decaigan. Me llevo experiencias muy lindas, gracias Gran Hermano por la oportunidad, fue un desafío. Que gane el mejor. Todos somos humanos y son capaces de llegar lejos. Me despido con mucha felicidad”, expresó.