El hijo de Yanina Zilli, contra Andrea del Boca: "Una soberbia total"

El hijo de Yanina Zilli habló de Andrea del Boca.

La relación de Andrea del Boca y Yanina Zilli sigue de la peor manera en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Santino, el hijo del exvedette, fue lapidario con la actriz y también salió en defensa de su mamá.

Todo comenzó con la acusación de Andrea del Boca a Yanina Zilli por dejar materia fecal en un inodoro, lo que la llevó a quebrarse en el confesionario. Luego se supo que la responsable había sido La Maciel tras un supuesto descuido.

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“Yo le creo a mi mamá, siento que ella quedó mal frente a todo el mundo por algo que no hizo”, dijo el joven en diálogo con Infama, en América TV.

Además, se mostró afectado por verla atravesar ese momento: “Obviamente me duele, después todo lo demás no me importa porque sé que está jugando su juego; sé que lo que le pasó fue real porque la vi llorar pocas veces”.

image Yanina Zilli y Andrea del Boca, en Gran Hermano Generación Dorada.

El hijo de Yanina Zilli cuestionó a Andrea del Boca

En la entrevista con Marcela Tauro en Infama, el joven también opinó sobre el cambio de actitud que percibe en Andrea del Boca dentro del certamen de Telefe.

“Ella cambió en un segundo. Entró a la casa de vuelta y re buena onda, y después ya volvió a ser la misma de antes”, disparó contra la actriz.

También despejó cualquier duda sobre el estado emocional de su mamá dentro del reality: “Está completamente apta, siento que está feliz y no va abandonar la casa”.

También se refirió al ninguneo de Andrea del Boca hacia la carrera artística de su madre. Sin vueltas, Santino lanzó una frase lapidaria: “una soberbia total”.