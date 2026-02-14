sábado 14 de febrero de 2026
Solidaridad.

En Villa Fiorito, el comedor Los Peques lanzó una colecta de alimentos y útiles escolares

La institución de Fiorito recibe donaciones de alimentos y útiles para acompañar a más de 60 chicos en las meriendas y el inicio de clases.

La institución de Fiorito pidió ayuda para seguir colaborando con las infancias del barrio.

El comedor Los Peques de Fiorito lanzó una colecta para recibir donaciones de alimentos para entregar en las meriendas como así también útiles escolares para colaborar con los niños y niñas que deben empezar un nuevo ciclo lectivo en marzo. Desde la institución pidieron colaboración de los vecinos para mejorar la calidad de vida de los infantes.

Roxana Cejas, referente del comedor, dialogó con el Diario La Unión y contó que la institución necesita colaboración por parte de la comunidad para seguir manteniendo las meriendas, que se hacen tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes a las 17) en la sede situada en Calingasta 2680, en el barrio 8 de Diciembre.

El comedor Los Peques de Fiorito, cerca de los vecinos.

Solidaridad en Villa Fiorito

Dentro de las necesidades básicas, Roxana explicó que los insumos que más se necesitan para encarar las meriendas son leche, azúcar, cacao, galletitas, jugos y gelatina, de gran consumo debido a la demanda de cada jornda.

Pero, además, también están recolectando útiles escolares como lápices, lapiceras, gomas, sacapuntas, correctores, hojas, cuadernos, carpetas, cartucheras y hasta delantales o guardapolvos: todo lo que se junte será repartido para aquellos niños y niñas que están próximos a iniciar las clases.

“Tenemos alrededor de 60 chicos y chicas que asisten por jornada al comedor. Esta labor que realizamos es muy a pulmón, por eso necesitamos ayuda de los vecinos. Ojalá muchos lomenses se comprometan y puedan colaborar con lo que puedan, ya sea para las meriendas o para el inicio de clases en este 2026”, recalcó Cejas.

"Tenemos alrededor de 60 chicos y chicas que asisten por jornada al comedor. Esta labor que realizamos es muy a pulmón, por eso necesitamos ayuda de los vecinos. Ojalá muchos lomenses se comprometan y puedan colaborar con lo que puedan, ya sea para las meriendas o para el inicio de clases en este 2026", recalcó Cejas.

Los vecinos que estén interesados en contribuir y ayudar a la causa pueden comunicarse con Roxana mediante un mensaje de WhatsApp al 1160485602 o bien acercándose directamente los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 a la sede situada en Calingasta 2680.

