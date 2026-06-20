Temperley se quiere aprovechar de San Martín de Tucumán para seguir subiendo en la tabla

Temperley quiere consolidar su buen momento y este sábado buscará su cuarta victoria de manera consecutiva cuando reciba a un golpeado San Martín de Tucumán en el encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional . El encuentro arrancará a las 16, irá por LPF Play y el árbitro será Felipe Viola.

En el estadio Alfredo Beranger , se enfrentarán dos equipos con realidades diferencias. Mientras el Gasolero irá por una nueva alegría para afianzarse en los primeros puestos de la zona B, el Santo tucamano, en el debut de Alejandro Orfila como entrenador, intentará ponerle final a una racha de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y apenas un empate.

Por este motivos, ambos equipos saltarán al campo de juego del Teatro de Turdera en busca de un objetivo claro: ganar. Temperley lo buscará para cerrar el semestre con 29 unidades y ubicado en los primeros cuatro puestos, algo impensado durante la seguidilla de malos resultados (estuvo 8 partidos sin ganar), y San Martín lo necesita para cortar la malaria, sumar de visitante y cerrar la rueda dentro de la zona de Reducido.

Nicolás Domingo enderezó el andar de su equipo en las últimas fechas y consolidó un formación titular que, de a poco, empieza a salir de memoria. Por eso, sin bajas por lesiones, el DT no haría retoques y repetiría el equipo que le ganó por 4 a 1 a Güemes de Santiago del Estero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2068090925016924638&partner=&hide_thread=false Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín en el estadio Alfredo Martín Beranger por el postergado de la fecha 4 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/ateUdyIgnV — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 19, 2026

En este contexto, ya sin Gabriel Esparza y Gian Nardelli, la mayor novedad en la lista de concentrados del Celeste es la presencia por primera vez de Román Quiroga, uno de los jóvenes promesas del club, quien viene destacándose en Reserva con grandes actuaciones. En tanto, Alejandro Melo, el flamante refuerzo, recién podrá jugar a partir de la próxima semana.

Llega a Turdera con varias bajas

El estreno de Orfila al frente de San Martín de Tucumán contará con varias bajas. Ya sin Facundo Pons ni Elías López, quienes rescindieron contrato, ni tampoco con Benjamín Borasi y Luciano Ferreyra, que dejarán de pertenecer al club, el Santo tendrá tres bajas confirmadas por lesión: Alan Cisnero, Nicolás Ferreyra y Gonzalo Rodríguez.

Esto se le agrega otro noticia de peso: de acuerdo al medio "El Tucumano", el histórico arquero Darío Sand no será de la partida y ocupará un lugar en el banco de suplentes, dejándole su lugar a Nahuel Manganelli. Con este panorama, San Martín se presentará en Turdera y Temperley lo quiere aprovechar.

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Jugadores convocados



Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para el postergado de la fecha 4 del torneo.



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Posibles formaciones de Temperley vs. San Martín de Tucumán

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.

San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Jorge Juárez; Matías García y Luca Arfaras.

Arbitro: Felipe Viola. Hora: 16:00hs. Cancha: Temperley. TV: LPF Play.