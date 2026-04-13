Lanús y Banfield, en un clásico decisivo para el futuro en el Torneo Apertura

Una nueva edición del Clásico del Sur se jugará en la Fortaleza, donde Lanús recibirá a Banfield . En las estadísticas, el Granate está algo mejor en el Torneo Apertura , pero el Taladro buscará aferrarse al historial que lo tiene arriba y por varios cuerpos de ventaja.

El partido, que se jugará desde las 19, será arbitrado por Nicolás Ramírez, secundado por Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro. Cuarto árbitro: Fernando Echenique. VAR: Facundo Tello. AVAR: Federico Cano. Televisa: ESPN Premium.

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Se acerca el día. Con ideas claras, Banfield y Lanús se preparan para el Clásico del Sur

Lanús está ubicado 6º en la zona A con 19 puntos, apenas uno arriba del último que quedaría fuera de los Play-Offs, por lo que no tiene nada asegurado a cuatro fechas del final de la fase regular.

Por su parte, Banfield marcha en la 12º posición de la zona B con 13 puntos, por lo que su situación es más compleja. Además, arrastra con cinco derrotas consecutivas en condición de visitante.

Las novedades en Lanús

Mauricio Pellegrino recibió buenas noticias. Tanto Marcelino Moreno, como Dylan Aquino entrenaron a la par del grupo y reaparecerán entre los concentrados para el Clásico del Sur.

El mendocino no juega desde el 27 de febrero, cuando Lanús se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro. En tanto, el de Florencio Varela no tiene acción desde el 21 de marzo frente a Vélez Sarsfield, en Liniers.

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Debido a su inactividad, es probable que estén como relevos, máxime que el jueves Lanús recibirá a Always Ready, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

El que sí podría ser titular es Walter Bou, que sumó minutos ante Mirassol, en San Pablo, el ´miércoles de la semana pasada. Si es así, Ramiro Carrera volverá a su posición de carrilero.

Banfield no tendría cambios

Pedro Troglio podría repetir el equipo que perdió en La Paternal. El zaguero Sergio Vittor venía de una lesión y salió en el entretiempo, reemplazado por Santiago Daniele. No hubo parte médico.

Además, habrá que ver si Santiago Esquivel se recuperó de la distensión en el isquiotibial izquierdo, por lo que sería una alternativa de Lautaro Villegas en el mediocampo.

Probables formaciones de Lanús y Banfield

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canales y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson o Ramiro Carrera, Eduardo Salvio y Matías Sepúlveda; Walter Bou o Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan y David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.

Hora: 19. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.