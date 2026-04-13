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13 de abril de 2026
Salud.

Investigan la efectividad de la vacuna contra el dengue en mayores de 60 años

Fundación Huésped lleva adelante el estudio sobre la seguridad y respuesta inmune, por eso buscan a postulande de entre 60 y 69 años de AMBA y Ciudad.

La Fundación Huésped inició un estudio de investigación sobre la vacuna contra el dengue.

La Fundación Huésped inició un estudio de investigación sobre la vacuna contra el dengue.

Ante esta situación, la Fundación Huésped inició un estudio de investigación que busca generar evidencia científica sobre la tolerabilidad y la respuesta inmunitaria de la vacuna contra el dengue en personas de 60 a 79 años.

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Para participar, podrán postularse personas de 60 a 79 años que residan en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con afecciones de salud preexistentes, como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal.

En tanto, no podrán participar personas inmunosuprimidas ya que se trata de una vacuna a virus vivos atenuados y quienes estén interesados deberán completar un formulario donde se le pedirán una serie de datos.

Cuál es la vacuna contra el dengue que prueba la Fundación Huésped

La vacuna que se investiga es la que fue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, la cual, actualmente, es la única vacuna contra el dengue aprobada y utilizada en Argentina.

“Se trata de la misma vacuna que se aplica en los vacunatorios del país, pero la diferencia es que, hasta el momento, no ha sido evaluada específicamente en personas adultas mayores de 60 años”, explicó Florencia Cahn, directora de la División de Vacunas de Fundación Huésped.

Asimismo, la especialista agregó “Por eso, este estudio es fundamental para aportar datos que permitan comprender mejor cómo responde el sistema inmunológico a la vacuna en estos grupos etarios”.

FUENTE: Noticias Argentinas.

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