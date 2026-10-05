Banfield recibe a Rosario Central en busca de un necesario triunfo

Banfield buscará dar un paso clave en busca de la permanencia en la Liga Profesional cuando reciba a Rosario Central por la 11º fecha del Torneo Clausura , que contará con la presencia del público visitante. El equipo de Pedro Troglio lleva cinco partidos sin victorias.

El encuentro, a jugarse desde las 21.15 en el estadio Florencio Sola , será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, secundado por Walter Ferreyra y Lucas Ripoli. VAR: Germán Delfino. AVAR: Carla López. Cuarto árbitro: Martín Desposito. Televisa ESPN Premiun.

Días y horarios. Banfield y Lanús, con cronograma listo para las fechas 11 y 12

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Para el Taladro será fundamental volver al triunfo para poder cumplir el objetivo antes de lo provisto y no prolongar la agonía hasta la última jornada. Pero, como todo le cuesta, el trabajo no le será sencillo. La derrota de Aldosivi con Huracán en Parque Patricios es un alivio.

Previo al parate por la fecha FIFA, Banfield igualó sobre la hora frente a Gimnasia, en La Plata. Respecto a ese partido, el entrenador volverá a tener a disposición a Tomás Adoryan , que cumplió la sanción por haber llegado al límite de amonestaciones, pero como contrapartida perderá a Alexander Machado , el delantero uruguayo que se desgarró.

Banfield recibirá hinchas de Rosario Central.

De acuerdo a esto, Luciano Gómez podría jugar más adelante con el probable regreso de Tomás Adoryan al equipo. La duda es si mantiene a Marco López o regresa Santiago López García.

Novedades de Rosario Central

La principal noticia estará en el arco con la vuelta de Jeremías Ledesma por Axel Werner, que sufrió in esguince de rodilla con distensión ligamentaria en el partido con Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional, que consagró campeón al Canalla.

Además, Jorge Almirón tendría decidido colocar a Alexis soto por Agustín Sandez, suspendido de manera provisoria. En tanto, Vicente Pizarro continúa afectado a la Selección Chile. Y Gaspar Duarte corre con ventaja para cubrir el carril derecho.

Presencia de hinchas visitantes

La parcialidad de Rosario Central, alrededor de 3.000 hinchas, se ubicarán en la tribuna Osvaldo Fani, con ingreso por la Puerta N° 7, con acceso desde calle General Arenales y Medrano, ingreso por calle Lugano. Se recomienda al público de Rosario arribar al estadio desde Puente La Noria, seguir por Rodríguez, Uriarte, tomar Malabia hasta Arenales hacia el estadio.

al ️ Florencio Sola para el encuentro del lunes ante Rosario Central, por la fecha 11 del Torneo Clausura.#EnBanfieldJugamosTodos https://t.co/4K45IbcHJe — Club A. Banfield (@CAB_oficial) October 3, 2026

Las puertas del Florencio Sola abrirán a las 19.15. El operativo dispuesto para este partido contará con la participación de alrededor de 270 efectivos policiales, 110 agentes de seguridad privada, 65 empleados de Utedyc, tres ambulancias y personal de sistema de asistencia médica en el estadio.

Probables formaciones de Banfield y Rosario Central

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García o Marcos López, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan y Favio Álvarez; Lautaro Gómez y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 21.15. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premiun.