Una profesión en movimiento: la mirada del vecino de Lomas César Canessa, en el Día del Productor

Para César, el oficio de productor es maravilloso por la versatilidad de la profesión. El oriundo de Lomas vive cada día al máximo.

El Día del Productor de Televisión y Radio se celebra cada 6 de diciembre. El Diario La Unión dialogó con el vecino de Lomas César Canessa , quien actualmente se desempeña como el director de DeporTV: en la charla repasó su recorrido y reflexionó sobre una profesión de la cual está maravillado por su gran dinámica.

En el mundo de los medios, los productores suelen estar detrás de escena tomando decisiones que son fundamentales. César Canessa conoce esa tarea a la perfección desde hace ya varias décadas ya que es productor integral de televisión y comunicación audiovisual. Incluso su vínculo con DeporTV comenzó antes de asumir la dirección: “Llegué primero como productor externo, donde hice programas como Mundo Leo, Somos Futboleros e Instantáneas”.

“Todos los programas que he producido han sido desafiantes, pero sin dudas Mp3 Gira Latina, conducido por Bahiano, fue el que más encanto tuvo”, rememoró, con emoción. Con aquel proyecto se produjeron alrededor de 200 documentales en más de 30 países, registrando músicas tradicionales y entrevistando a grandes figuras como Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Caetano Veloso, Daniela Mercury, entre tantos otros. Asimismo, recordó con nostalgia un proyecto propio: “Me gustó mucho hacer Murga Girando, donde viajamos con Agarrate Catalina a Cuba para documentar su visita a la isla”.

Al ser consultado sobre cómo es una jornada para un productor, César adelantó que “todos los días pueden ser distintos” ya que la labor varía constantemente: “A veces hay rodajes en exteriores, programas en vivo desde el estudio, entrevistas, diseño de formatos y sus presupuestos. También hago de guionista y acompaño los proyectos con escaletas o guiones”.

Actualmente, su rutina se centra en la gestión que implica dirigir el canal, yendo a la base de las instalaciones de la TV Pública, donde funciona DeporTV. Allí, Canessa suele asistir a reuniones con federaciones, confederaciones y productoras para organizar la programación.

El vecino de Lomas dirige DeporTV.

“Para ser un buen productor hay que tener ganas de laburar en equipo, además de sentido común e intuición para resolver conflictos de todo tipo y en poco tiempo”, resumió, dejando en claro que esas cualidades le sirvieron para forjar su carrera. Inmediatamente agregó: “Me encanta mi trabajo porque me permite vivir una aventura distinta cada día”.

Para finalizar, César se tomó un tiempo para dejarles un consejo a quienes empiezan a transitar el camino de la producción: “Hay que leer mucho, llenarse de cultura general y encarar con ganas cualquier proyecto, por más loco que parezca”.