Una multitud celebró el Carnaval en la Plaza Grigera, con el cierre de lujo de La Delio Valdez

La Plena del Sur brilló en el festejo de Carnaval en la Plaza Grigera junto a la Delio Valdez.

Lomas de Zamora tuvo este lunes su show más importante por el Carnaval . Una multitud se acercó a la Plaza Grgiera para ver la presentación destacada de La Delio Valdez. Pero además, arriba del escenario hubo mucho talento locales y uruguayo para acompañar este encuentro bien murguero.

Comenzó La Plena del Sur, la única banda argentina que hace plena puertorriqueña y recientemente destacada por Ricky Martin y Bad Bunny. Le siguió la comparsa Guariló, que se mezcló entre la gente para bailar a todo ritmo. Agarrate Catalina, gran murga uruguaya, sorprendió con sus colores y su ritmo en un show que no faltó nada, con fuerte sentido de pertenencia y mensajes de protesta social.

Desde las 17 los vecinos comenzaron a acercarse para lograr una buena ubicación en una plaza que terminó colmada de gente. Grandes y chicos se animaron a bailar y a la guerra de espuma, infaltable en esta celebración organizada por el Municipio de Lomas, que no solo preparó este encuentro si no también jornadas en distintos barrios.

Durante toda la tarde, se recibieron donaciones de útiles escolares que serán entregadas a instituciones locales en la previa del comienzo de clases.

image La Plena del Sur, en las primeras horas del Carnaval.

image Agarrate Catalina, murga uruguaya.

image La Plaza Grigera, colmada de vecinos en este feriado de Carnaval.

image La Comparsa Guariló se mezcló entre la gente.

image La Delio Valdez, el broche de oro de la noche.

Cómo seguirán los festejos de Carnaval el martes en Lomas de Zamora

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, también el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.