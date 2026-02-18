Tres espacios de Lomas de Zamora se suman al Plan FinEs: abierta la inscripción

Las inscripciones ya están abiertas para los vecinos de Lomas de Zamora. Las clases inician en marzo.

Un grupo de profesores de Lomas de Zamora se organizaron para poder dictar clases mediante el Plan FinEs , con el objetivo de que los vecinos mayores de 18 años puedan terminar la secundaria de manera gratuita y cerca de sus casas. Actualmente cuentan con tres sedes y ya están abiertas las inscripciones de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

Carla Díaz , una de las docentes del grupo y referente educativa, dialogó con La Unión y aseguró que entiende a la educación como un derecho. En ese sentido, definió al Plan FinEs como “una expresión concreta del Estado presente en el barrio”, sostenida por el compromiso conjunto de profesores, estudiantes y vecinos.

A puro esfuerzo y pulmón, el grupo de docentes dicta clases hace tres años en el Club Sarmiento (Punta Alta 49) de Santa Marta ; en Pasaje Arroyo (Casa 11) de Santa Catalina ; y en Newton 4888, en Lamadrid . Los espacios están pensados para facilitar el acceso a la educación en los propios barrios.

La inscripción ya está abierta para los lomenses que deseen culminar los estudios secundarios de manera gratuita y a una distancia prudente de sus hogares. Las clases comenzarán en marzo y se cursará tres veces por semana, con modalidad presencial y un plan de estudios adaptado a cada circunstancia.

La propuesta contempla un recorrido de hasta tres años, según el momento en el que cada estudiante haya interrumpido su escolaridad. El programa le permite retomar los estudios desde el año que corresponda, respetando las materias aprobadas y reconociendo los saberes adquiridos a lo largo de la vida.

Para anotarse es necesario ser mayor de 18 años y presentar, por duplicado, fotocopias de DNI, CUIL, partida de nacimiento y certificado de estudios alcanzados. Además, se deben llevar dos folios tamaño A4 y el formulario de inscripción impreso, que es enviado previamente en formato PDF. Desde la organización remarcaron también un requisito clave: las ganas de terminar los estudios.

La referente destacó que el FinEs se trata de una política pública reparatoria, impulsada por el Estado provincial y municipal, que “viene a saldar una deuda histórica con quienes no pudieron finalizar la secundaria en el tiempo esperado”. “No fue falta de voluntad, sino condiciones sociales y materiales que muchas veces expulsan del sistema educativo”, explicó.

“En FinEs reconocemos saberes y respetamos trayectorias. Nunca es tarde para estudiar”, afirmó Carla, convencida de que una sociedad más justa es aquella que garantiza el derecho a la educación ya que, para ella, la culminación de la secundaria no solo habilita mejores condiciones laborales, sino el acceso a otros derechos, la participación social y la construcción de proyectos de vida con más herramientas.

Los vecinos interesados en inscribirse pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp a los siguientes números telefónicos: 1130662463 (Carla, referente en Santa Marta), 1130336389 (Brian, responsable en Santa Catalina) o 1159376808 (Analía, encargada en la sede de Lamadrid). Por ese medio de contacto se les brindará toda la información necesaria para anotarse correctamente.