miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Venta de drogas.

Tras su captura en Lomas de Zamora, expulsaron del país de un miembro del clan narco "Dumbo"

Lo habían atrapado tras un allanamiento en Fiorito. Manejaba la venta de drogas para un peligroso clan. Intentaba expandirse a Lomas.

Fuerte operativo policial para la expulsión del narco.

Fuerte operativo policial para la expulsión del narco.

Expulsaron del país a un integrante del clan narco “Dumbo” que había sido capturado en Lomas de Zamora. Era uno de los principales socios del líder de la banda.

El imputado, identificado como Andy Juniors Huaura Casanova, fue detenido en septiembre de 2021. La Policía Federal Argentina hizo allanamientos en la localidad de Villa Fiorito y logró detenerlo luego de amplias tareas de inteligencia.

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La investigación marcó que el clan “Dumbo”, llamado así por el apodo de su líder, había operado en el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano y se estaba reorganizando para llevar adelante una nueva disputa por el territorio en Fiorito.

El rol de Casanova era manejar la venta de drogas para la banda narco. Era uno de los principales laderos de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, quien ya fue condenado a 32 años de prisión.

La expulsión del narco que quiso expandirse a Lomas

detenido pfa
El narco capturado en Lomas de Zamora fue expulsado del país.

El narco capturado en Lomas de Zamora fue expulsado del país.

Casi cinco años después de aquel operativo, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó cooperación a la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para expulsar del país al narco que intentó instalarse en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, ante la peligrosidad del sujeto, se lo trasladó con una fuerte custodia hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí, lo subieron a un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Lima, Perú, su país de origen.

En el caso intervino el Tribunal Oral Criminal Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires.

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