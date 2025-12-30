Tenía pedido de captura en Lomas de Zamora y lo atraparon en la Costa

Lo buscaban en Lomas de Zamora y cayó en Villa Gesell.

Un hombre que tenía pedido de captura en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en la Costa Atlántica . Un juzgado de familia había pedido su arresto.

Todo ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad balnearia de Villa Gesell . Mientras mucha gente disfrutaba de las vacaciones, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental local llevaron adelante una serie de controles en las calles.

Durante un operativo en la zona de Circunvalación y avenida 23 , los policías identificaron a un hombre de 43 años . Al chequear sus datos en el sistema informático, descubrieron que era un prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora.

Los antecedentes del sujeto mostraban que registraba un pedido de captura activo, emitido por un Juzgado de Familia de Lomas de Zamora . No se dio a conocer el delito por el cual era requerido.

Ante esta situación, los efectivos policiales se comunicaron con la fiscalía interviniente, que ordenó llevarse detenido al hombre y realizar las actuaciones correspondientes, para ponerlo a disposición de los Tribunales de Lomas.

Otro caso ligado a Villa Gesell

El momento de la detención, en Villa Gesell.

En las últimas semanas, condenaron a cuatro años de prisión al organizador de un torneo de vóley que había sido descubierto filmando a una menor en ropa interior en Villa Gesell. La víctima era hija de una jugadora de Temperley.

El hecho ocurrió en octubre de 2023. El responsable había sido Jorge Guardamagna, empresario de 66 años. El Tribunal en lo Criminal Nº1 de Dolores lo declaró culpable del delito de "producción de representación de partes genitales de menores con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años, en concurso real con tenencia de representación de menores dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años".

El juez impuso la pena de cuatro años de prisión, aunque por la edad del detenido, cumplirá la pena con prisión domiciliaria en un domicilio de Burzaco.