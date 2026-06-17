San José: detuvieron a un adolescente que intentó robar una moto de una cancha de padel

El menor fue descubierton en pleno intento de robo en San José.

Un adolescente de 16 años fue atrapado por un grupo de vecinos que lo sorprendieron en pleno intento de robo de una moto en el barrio de San José , en Temperley y lo entregaron a la policía. Sin embargo, por disposición judicial, fue entregado a sus padres luego de estar algunas horas demorado.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el menor detenido había intentado sustraer el vehículo estacionado en el interior de un complejo de pádel ubicado en el Cabred y Triunvirato, pero fue sorprendido infraganti por los testigos que lo impidieron.

Intento de robo. Detuvieron a un motochorro tras un intento de robo en San José: buscan a su cómplice prófugo

Allanamiento. Lo buscaban por robo en Lomas y cayó por intento de homicidio

Tras ser identificado, el adolescente fue trasladado a la Comisaría 6° de Lomas de Zamora , donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Debido a su condición de menor de edad, permaneció demorado durante algunas horas y posteriormente fue retirado por sus padres por decisión de la fiscalía interviniente.

Menor detenido El menor trató de escapar tras el intento de robo frustrado.

El menor detenido quedó filmado

En las imágenes del video a la cámara de seguridad se observa que el joven escapó al advertir que había sido visto, pero fue en vano.

Apenas se dieron cuenta del intento de robo, un grupo de personas que se encontraban en el lugar comenzaron a perseguirlo y lograron interceptarlo a pocas cuadras. Luego lo retuvieron hasta la llegada de efectivos policiales.