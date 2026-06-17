miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Lo descubrieron.

San José: detuvieron a un adolescente que intentó robar una moto de una cancha de padel

El joven de 16 años fue descubierto por vecinos cuando intentaba llevarse un vehículo de un complejo deportivo. Lo retuvieron y lo entregaron a la policía.

El menor fue descubierton en pleno intento de robo en San José.

El menor fue descubierton en pleno intento de robo en San José.

Un adolescente de 16 años fue atrapado por un grupo de vecinos que lo sorprendieron en pleno intento de robo de una moto en el barrio de San José, en Temperley y lo entregaron a la policía. Sin embargo, por disposición judicial, fue entregado a sus padres luego de estar algunas horas demorado.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el menor detenido había intentado sustraer el vehículo estacionado en el interior de un complejo de pádel ubicado en el Cabred y Triunvirato, pero fue sorprendido infraganti por los testigos que lo impidieron.

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Tras ser identificado, el adolescente fue trasladado a la Comisaría 6° de Lomas de Zamora, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Debido a su condición de menor de edad, permaneció demorado durante algunas horas y posteriormente fue retirado por sus padres por decisión de la fiscalía interviniente.

Menor detenido
El menor trat&oacute; de escapar tras el intento de robo frustrado.

El menor trató de escapar tras el intento de robo frustrado.

El menor detenido quedó filmado

En las imágenes del video a la cámara de seguridad se observa que el joven escapó al advertir que había sido visto, pero fue en vano.

Apenas se dieron cuenta del intento de robo, un grupo de personas que se encontraban en el lugar comenzaron a perseguirlo y lograron interceptarlo a pocas cuadras. Luego lo retuvieron hasta la llegada de efectivos policiales.

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