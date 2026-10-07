La Villa San Pablo de Turdera venderá joyas de las décadas del '60 al '90

Los que se acerquen este lunes a la Villa San Pablo de Turdera podrán adquirir joyas vintage y modernas.

Una propuesta innovadora propone la Villa San Pablo de Turdera para que los vecinos recorran la casona y además puedan adquirir bijouterie vintage y moderna en un encuentro que invita a viajar al pasado. La cita es este lunes de 14 a 19.30 en 9 de Julio 440, en la también conocida Quinta de los Leones .

Para esta ocasión, la emblemática quinta que fue construida hace más de un siglo por Don Riziero Preti vuelve a abrir sus puertas para presentar "La tarde de bijouterie" donde se podrán encontrar piezas especialmente seleccionadas. "Hemos preparado una curaduría exclusiva con joyas icónicas de las décadas de los 60, 70, 80 y 90", afirmaron los herederos que realizan estas visitas abiertas al público muy especiales para la puesta en valor de la emblemática casona.

La iniciativa apunta a que quienes se acerquen se encuentren con ese accesorio que pueda levantar y hacer brillar al máximo cualquier outfit. "Va haber piezas con glamour retro y otras más actuales para que cada persona pueda combinarlas, según el estilo que busque o necesite", detallaron.

La Villa San Pablo es una quinta de grandes dimensiones que es reconocida como patrimonio histórico y además requiere de muchos cuidados para que se mantenga en pie y esto es muy costoso. Por eso, a través de estos eventos que invita al público a conocer el lugar y de paso colaborar con la puesta en valor de la casona, son fundamentales.

La alternativa de este lunes apunta una vez más a recaudar fondos ya que parte de lo que se junte irá directamente a la puesta en valor de la casa. Los que se sumen van a poder elegir entre carteras, accesorios como aros, collares, pulseras, porta anteojos, ropa antigua y mucho más.

Además, ofrecen la oportunidad de tomarse un rico té en ese lugar atravesado por la historia centenaria de Turdera. "Queremos que pasen una linda tarde y que cada persona pueda encontrar ese objeto exclusivo para sentirse única", resaltaron.

La villa cuenta con un parque con más de 2 mil metros cuadrados y para poder mantener toda su inmensidad comenzaron a abrir las puertas para desarrollar las ventas de garage, en principio y luego sumaron las ferias de antigüedades que invitan también a poder adquirir objetos y artículos únicos y muy especiales.

Los que quieran ir a recorrer el lugar que contará con esas piezas icónicas de todos los tiempos, pueden hacerlo directamente en el día y horario especificado ya que la entrada es libre y gratuita.

Conocer un patrimonio histórico

Para los vecinos de Turdera contar con la posibilidad de ingresar a la quinta fue un hecho histórico porque era uno de esos lugares tan reconocidos de afuera que al permitir el ingreso fue muy importante. Justamente, dicha apertura representa una oportunidad excepcional porque permite recorrer los salones históricos, tomarse fotografías y ser testigos directos del esfuerzo comunitario que sostiene este espacio.

Según comentaron, se están haciendo muchas obras de mantenimiento y restauración en la propiedad, las cuales llegan a lograrse con muchísimo esfuerzo y financiadas íntegramente gracias a la venta de antigüedades en las ferias o de este tipo de evento como el que van a presentar el lunes.

Por eso, la participación de quienes se acercan a visitar el lugar y adquirir alguna de esas reliquias, se convierte en una colaboración directa para que la histórica casona recupere ese valor único e inolvidable que tuvo desde sus inicios.