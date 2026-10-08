jueves 08 de octubre de 2026
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8 de octubre de 2026
Atención.

Aumentan casi un 9% los peajes a la Costa en la previa del finde largo

El incremento fue autorizado por el Gobierno bonaerense en el marco de la actualización trimestral de tarifas de los peajes.

El incremento del peaje fue autorizado por el Gobierno bonaerense.

El incremento del peaje fue autorizado por el Gobierno bonaerense.

El gobierno bonaerense autorizó un incremento en los peajes de los corredores viales a la Costa Atlántica, en la previa del finde largo, por lo que será más costoso viajar a las playas de la Provincia.

El Ministerio de Infraestructura provincial autorizó la suba, que alcanzará el 8,9% y empezará a regir a primera hora de este viernes 9 de octubre, ante el pedido de la concesionaria Aubasa, en el marco de la actualización de tarifas trimestral.

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El ajuste surge utilizando la variación porcentual que arroja el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el Indec”.

Con este ajuste, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y otros destinos turísticos deberán afrontar un mayor costo en peajes durante el fin de semana largo.

Los nuevos valores de AUBASA para los peajes a la Costa

Tarifas para automóviles categoría 1

  • Samborombón (Ruta 2): $8.600.
  • Maipú (Ruta 2): $8.600.
  • La Huella (Ruta 11): $8.600.
  • Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000.
  • General Madariaga (Ruta 74): $3.600.

Tarifas con TelePASE

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $8.507,95.
  • Mar Chiquita: $3.913,65.
  • General Madariaga: $3.573,33.

Tarifa bonificada en temporada baja (Lunes a viernes)

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900
  • Mar Chiquita: $3.200
  • Madariaga: $2.900

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