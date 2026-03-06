La desilusión de la viuda del prefecto Rafael Carlos Loira tras la condena del asesino: "Es una vergüenza"

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora condenó a uno de los asesinos del prefecto Rafael Carlos Loira . Sin embargo, el fallo dejó muy disconforme a la esposa de la víctima, quien calificó la decisión cómo "una vergüenza".

En diálogo con La Unión , Sonia , la viuda del hombre asesinado durante un intento de robo en Villa Fiorito expresó su desilusión por la pena de 13 años y cuatro meses de prisión para Gabriel Alejandro Zárate , declarado culpable de “homicidio en ocasión de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego”.

"La verdad que le dieron muy poco, fue una vergüenza", expresó la mujer. "Todo es terrible, pensar tenés que conformarte con lo que ellos decidan que corresponde", lamentó.

El caso quedó con un único condenado por el asesinato del prefecto, ya que el otro detenido, Lucas Pogonza, había sido sobreseído por "falta de pruebas". Sin embargo, hay más personas implicadas.

Con uno de los imputados ya condenado, continúa la búsqueda de los demás involucrados que participaron del crimen del prefecto Loira. El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido $4.000.000 de recompensa para quienes aporten datos que permitan capturar a los prófugos.

"Estamos esperando que sigan investigando porque faltan más responsables del asesinato de mi esposo", manifestó Sonia, que no pudo ocultar su malestar con la Justicia. "Estamos muy disconformes de cómo realizaron la investigación", añadió.

El crimen del prefecto Rafael Carlos Loira

El homicidio sucedió el martes 25 de marzo del 2024, alrededor de las 21, en el cruce de las calles Mario Bravo y Ginebra. Loira, agente de la Prefectura Naval Argentina, fue asesinado de un disparo cuando intentó resistirse al robo de su camioneta.

El prefecto manejaba su camioneta Renault Duster, en la que iba junto a un amigo, para entregar mercadería en la casa de una clienta de su esposa. Cuando bajó del vehículo, se acercó un Chevrolet Corsa gris, del cual bajaron al menos tres delincuentes armados.

Mientras forcejeaba con uno de los ladrones, Loira intentó sacar su arma reglamentaria e identificarse. Así se produjo un tiroteo entre él y los ladrones, que terminó con el prefecto herido de muerte. Los delincuentes escaparon sin robarle nada.