Lomas de Zamora: la desilusión de la madre de Matías Durán por la condena al hombre que mató a su hijo

Matías Nicolás Durán , el joven motociclista de 20 años, atropellado en Parque Barón, en Lomas de Zamora .

Lorena Rivero , la madre de Matías Nicolás Durán , esperó más de ocho años para obtener justicia por la muerte de su hijo, atropellado en Parque Barón , de Lomas de Zamora , en septiembre del 2017. Sin embargo, la decisión de la Justicia solo le generó desilusión, debido a que el acusado fue condenado, pero no irá a la cárcel.

"No pudimos conseguir la sentencia que yo esperaba", expresó a La Unión , en referencia al fallo del Juzgado en lo Correccional 4 de Lomas de Zamora , que condenó a tres años de prisión en suspenso al automovilista que mató a su hijo.

"Es injusto. Él va a pasar las fiestas con su familia, mientras a mi hijo ya no lo recupero más", lamentó la mujer, en diálogo con este medio. Además, advirtió que sería un hombre peligroso para la sociedad: "¿ahora quién va a controlar que no salga a matar otra persona?".

El conductor del auto que embistió a Matías fue declarado culpable de "lesiones culposas agravada en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor", pero no tendrá que cumplir la pena en prisión.

"En cuanto a la modalidad de cumplimiento, entiendo que la misma puede ser en suspenso, ello teniendo en cuenta la condición de primario ya señalada, sumado a la inconveniencia de la aplicación de penas de efectivo cumplimiento de corta duración, puesto que en la mayoría de los casos producen un efecto adverso y no permiten reintegrar socialmente al condenado, sino que lo colocan en un medio carcelario inadecuado", se lee en el documento oficial del fallo.

El caso Matías Nicolás Durán

El conductor del auto que habría conducido en contramano, y provocó el trágico siniestro vial ocurrido el 3 de septiembre de 2017 en la esquina de Colombres y Entre Ríos. La investigación fue llevada adelante por la UFI 10 de Lomas de Zamora.

Matías Nicolás Durán iba en una moto junto a otro joven cuando fue embestido. Tras el impacto, fue impulsado y terminó cayendo contra el asfalto, donde quedó tendido. Pese a que fue llevado rápidamente al hospital, su estado era complicado y falleció al otro día.

Giro en la causa por la muerte de Matías Nicolás Durán

Meses atrás, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la absolución del vecino de Banfield que embistió a la víctima en septiembre del 2017 en Parque Barón.

Los camaristas Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascués y Guillermo Alejandro Rolón dictaron un veredicto condenatorio, en medio de un giro en la causa, luego del fallo absolutorio del Juzgado en lo Correccional 5 de Lomas.