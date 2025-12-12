viernes 12 de diciembre de 2025
Escribinos
12 de diciembre de 2025
Seguirá libre.

Lomas de Zamora: la desilusión de la madre de Matías Durán por la condena al hombre que mató a su hijo

La Justicia de Lomas de Zamora condenó al acusado de la muerte de Matías Nicolás Durán, atropellado en Parque Barón en 2017. Sin embargo, no irá a la cárcel.

Matías Nicolás Durán, el joven motociclista de 20 años, atropellado en Parque Barón, en Lomas de Zamora.

Matías Nicolás Durán, el joven motociclista de 20 años, atropellado en Parque Barón, en Lomas de Zamora.

Lorena Rivero, la madre de Matías Nicolás Durán, esperó más de ocho años para obtener justicia por la muerte de su hijo, atropellado en Parque Barón, de Lomas de Zamora, en septiembre del 2017. Sin embargo, la decisión de la Justicia solo le generó desilusión, debido a que el acusado fue condenado, pero no irá a la cárcel.

Lee además
El automovilista imputado fue detenido a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho.
HAY UN ACUSADO

Un jubilado de 89 años murió tras ser atropellado en Banfield y buscan testigos
Cruce peatonal de Pedernera-Portela.
LÍNEA ROCA

Tragedia en Lomas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

"Es injusto. Él va a pasar las fiestas con su familia, mientras a mi hijo ya no lo recupero más", lamentó la mujer, en diálogo con este medio. Además, advirtió que sería un hombre peligroso para la sociedad: "¿ahora quién va a controlar que no salga a matar otra persona?".

El conductor del auto que embistió a Matías fue declarado culpable de "lesiones culposas agravada en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor", pero no tendrá que cumplir la pena en prisión.

Matías Durán murió atropellado en 2017 en Parque Barón.
Matías Durán murió atropellado en 2017 en Parque Barón.
Matías Durán murió atropellado en 2017 en Parque Barón.

"En cuanto a la modalidad de cumplimiento, entiendo que la misma puede ser en suspenso, ello teniendo en cuenta la condición de primario ya señalada, sumado a la inconveniencia de la aplicación de penas de efectivo cumplimiento de corta duración, puesto que en la mayoría de los casos producen un efecto adverso y no permiten reintegrar socialmente al condenado, sino que lo colocan en un medio carcelario inadecuado", se lee en el documento oficial del fallo.

El caso Matías Nicolás Durán

El conductor del auto que habría conducido en contramano, y provocó el trágico siniestro vial ocurrido el 3 de septiembre de 2017 en la esquina de Colombres y Entre Ríos. La investigación fue llevada adelante por la UFI 10 de Lomas de Zamora.

Matías Nicolás Durán iba en una moto junto a otro joven cuando fue embestido. Tras el impacto, fue impulsado y terminó cayendo contra el asfalto, donde quedó tendido. Pese a que fue llevado rápidamente al hospital, su estado era complicado y falleció al otro día.

Giro en la causa por la muerte de Matías Nicolás Durán

Meses atrás, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la absolución del vecino de Banfield que embistió a la víctima en septiembre del 2017 en Parque Barón.

Los camaristas Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascués y Guillermo Alejandro Rolón dictaron un veredicto condenatorio, en medio de un giro en la causa, luego del fallo absolutorio del Juzgado en lo Correccional 5 de Lomas.

Temas
Seguí leyendo

Un jubilado de 89 años murió tras ser atropellado en Banfield y buscan testigos

Tragedia en Lomas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Lomas: un hombre murió al ser atropellado por el tren en la barrera de Boedo

Está detenido por la muerte de un jubilado atropellado, pero el auto no aparece

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Liam Payne falleció tras caer de un tercer piso en Palermo.
Giro en la causa.

Domiciliaria para uno de los detenidos por la muerte de Liam Payne: ¿cómo sigue la situación del lomense?

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Acosta se va de Lanús después de 7 años dirigiendo la reserva.
Nuevo rumbo.

Rodrigo, el hermano del Laucha Acosta, se fue de Lanús y arregló con un club grande del interior