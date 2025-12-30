Este martes y miércoles hay libre estacionamiento en Lomas de Zamora por Año Nuevo

Para darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades por Año Nuevo, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora.
Para darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades por Año Nuevo, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora.
A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer la actividad ya se aplicó en Navidad y ahora se repite martes 30 y miércoles 31 de diciembre. También habrá libre estacionamiento en el marco de la festividad de Reyes Magos durante el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero.
Las personas podrán dejar sus vehículos en calles céntricas sin inconvenientes, respetando siempre los espacios de carga y descarga, rampas, paradas de colectivos, entrada/salidas de garage, los lugares para personas con discapacidad y las bicisendas.
La medida resulta aún más beneficiosa si se tiene en cuenta que para este martes se esperan casi 40º, entonces cuanto menos haya que caminar y más fácil sea estacionar, mejor.
Con una gran convocatoria, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se llenó de cientos de familias que se sumaron a una gran cena navideña y solidaria que tuvo lugar el sábado, promovida por la Organización Aconcagua.
Se instalaron largas mesas para que las personas en situación de calle, los que están solos o simplemente ese vecino que quieran compartir con otros puedan disfrutar de la jornada.
La iniciativa fue dirigida para las personas en situación de calle o riesgo de situación de calle, y se sumaron cientos de personas a la jornada totalmente solidaria.
La Cruz Roja, filial Lomas, también estuvo presente colaborando en la cocina porque gracias a las donaciones elaboraron un menú para recibir a los invitados que se instalaron en las mesas apostadas en medio de la plaza.