El desesperado pedido de la mujer arrastrada por su ex en Lomas: teme por su vida

La mujer que fue arrastrada de los pelos por su expareja en el centro de Lomas de Zamora , insiste en su desesperado pedido de medidas para garantizar su seguridad, ya que teme por su vida y asegura que no sale de su casa.

"Sigue amenazando", alertó a La Unión Moira, la víctima del caso de violencia de género que quedó registrado por las cámaras de seguridad. A días del hecho, insiste en reclamara un botón antipanico y la restricción perimetral del acusado.

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Según relató la víctima en las últimas horas, la situación no terminó con el episodio: aseguró que su ex pareja sigue hostigándola y que no se siente protegida. “Tengo miedo, no puedo salir a la calle”, expresó.

En la causa interviene la Justicia, que ya había tomado medidas tras el ataque inicial. Sin embargo, la mujer insiste en que el riesgo persiste y que necesita una respuesta más contundente para evitar un desenlace peor.

Amenazas-Golpes Las amenazas que recibió la mujer agredida en Lomas de Zamora.

Brutal ataque en Lomas de Zamora

La víctima de la brutal agresión se llama Moira y tiene 30 años. Según su denuncia, la agresión ocurrió en la calle Bolívar al 700, a pocas cuadras del polo gastronómico Las Lomitas. El responsable fue su exnovio, con quien mantuvo una relación de pocos meses, hasta que se enteró de que tenía problemas de adicción.

El sábado 21 de marzo por la madrugada, el sujeto encontró a Moira en la calle y comenzó a agredirla, provocándole varias heridas. “Me vino de atrás, me agarró de los pelos. Todavía me duele el cuero cabelludo. Me arrastró por una vereda de todo empedrado, de adoquines enormes. Por eso tengo todo el cuerpo golpeado, tengo una costilla toda rota. Me revolcó como 100 metros y no me soltaba. Me salvó la alarma vecinal”, detalló ella en declaraciones televisivas.

Además de golpearla, su expareja le sacó algunas pertenencias y la amenazó de muerte. “Me robó la cartera, me hizo mier... el celular y me decía 'hija de p..., te voy a matar, te voy a matar'. Ya me amenazó con que me va a matar todos los días. Es ladrón, drogadicto y degenerado”, sostuvo Moira.