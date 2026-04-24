Finde en Lomas de Zamora: Palito Ortega, Kapanga, Laura Azcurra y Silvia Kutika

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora recibirán las visitas de Palito Ortega y de Kapanga, junto con las obras de teatro de Laura Azcurra y Silvia Kutika y el espectáculo de Plim Plim para toda la familia.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 llega La Tropilla Ranquel, grupo de música folklórica Argentina y Latinoamericana integrado por jóvenes de larga trayectoria en el género.

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En la misma sala, el domingo a las 20 será el turno de “Nuestro canto sagrado”, un espectáculo con 30 artistas en escena, con las canciones necesarias para saber quiénes somos y volver a mirarnos a los ojos.

Otros shows en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 llega Palito Ortega en una escala de su gira nacional con el espectáculo “Muchacho que vas cantando”.

En el mismo espacio, el sábado a las 21 se presenta Los Hijos de los Barrios, con sus canciones. Mientras que el domingo a las 16 irrumpe en escena “Plim Plim Energía Musical”.

Pipa Barbato sale a escena con su espectáculo de Stand Up completamente renovado el sábado a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado a las 21 pisa las tablas la propuesta de Café Concert “Relaciones Tóxicas”.

“Frida, ¡Viva la vida”, el unipersonal donde Laura Azcurra en la piel de Frida Kahlo, se presenta el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

La misma sala tendrá el sábado a las 21 al unipersonal de Cami de los Santos “Estoy Relajada” y el domingo a las 20,30 a la obra “Al fin y al cabo es mi vida”, con Silvia Kutika y gran elenco.

Kapanga y más música en vivo

Langelito Blues Band sonará en vivo el sábado desde las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251. Se suma Carucha Giménez como invitado especial.

La Banda del Momento, con folklore y música latinoamericana, se presenta el sábado a las 20 en el Museo Pío Collivanido de Banfield, Medrano 165.

Kapanga, la legendaria banda de rock y otros géneros, siguen celebrando sus 30 años de vida y el sábado a las 20 hace una escala en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes desde las 21 habrá tributo a Luis Miguel y Ricky Martin y el sábado sonará Forever Classics.

image Vuelve "La Reina de Turdera".

“La Reina de Turdera”, la obra de Jazmín Spanarelli y dirección de Juan Mako, regresa a escena el domingo a las 18 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes a las 21 pisa las tablas “Beatriz. La historia de una mujer inventada”, una obra de Laura Pagés y Sergio Mercurio.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a Lucas Lucas Camejo y Lisandro Seppia recorren las canciones de Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez.