Temperley le gana a Los Andes en el Beranger

Souto le pifió al arco
Clara del Gasolero, pero el volante no llegó a llenarse el pie en el remate
Mastrolía sacó abajo
Remate a colocar de Tomás Blanco que el arquero desvió al córner.
Tiro libre peligroso
Lo ejecutó Valdez Chamorro, la pelota se fue apenas desviada.
Lo tuvo la visita
Desborde de Mauricio Asenjo, pero el remate de Matías González lo tapó abajo Ezequiel Mastrolía.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 13 minutos. Centro de Marcos Echeverría, la bajó de cabeza Lucas Angelini para que Gabriel Hauche sacuda la red.
Arrancó con todo
Franco Díaz por un lado, Matías González por otro, llegaron a los arcos.
Comenzó el partido
Temperley y Los Andes se enfrentan en el estadio Alfredo Beranger por la 25 ª fecha, interzonal, del Torneo de Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Temperley y Los Andes
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Valentín Aguiñagalde, Oswaldo Pacheco y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Pedro Souto y Franco Benítez; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
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Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Tomás Blanco y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
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Hora: 18. Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Alfredo Beranger.
Las probables formaciones de Temperley y Los Andes
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Valentín Aguiñagalde, Oswaldo Pacheco, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Pedro Souto, Franco Benítez; Gabriel Hauche, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro, Facundo Echeverría; Matías González y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
Leonardo Lemos, sobre el Temperley - Los Andes: "Sabemos lo que significa para los hinchas"
“Es un partido muy importante, sabemos lo que significa para los hinchas y para nosotros también, y más viniendo de una derrota”, remarcó el entrenador de Los Andes. “Es un encuentro que tiene un contenido emocional diferente porque la importancia del mismo lo amerita. Por eso, hay que tocar ese lado emocional para estar a la altura y entender lo que vamos a jugar” agregó Leonardo Lemos.
Temperley y Los Andes vuelven a enfrentarse en el Alfredo Beranger tras más de una década
El Alfredo Beranger lleva más de 12 años sin albergar el clásico entre Temperley y Los Andes. Este domingo vuelven a chocar en el Teatro de Turdera.
El mensaje de Gabriel Cañete en la previa de Los Andes – Temperley: "No es una revancha"
“Es un partido sumamente importante, pero no es una revancha por haber perdido en la ida”, remarcó Cañete, en referencia a lo que fue la victoria agónica del “Gasolero” en Lomas de Zamora. “Es importante por ser el clásico y también porque queremos subir posiciones en nuestra zona, que es lo que más queremos”, agregó.
Marcos Echeverría, en la antesala del Temperley-Los Andes: "Se siente una energía distinta"
En diálogo exclusivo con Diario La Unión, Marcos Echeverría sostuvo: "Sabemos que de local nos hacemos muy fuertes y eso nos puede jugar a favor, estamos tranquilos, trabajando en el partido porque lo que paso en el Eduardo Gallardón ya quedó atrás y ahora con nuestra gente lucharemos para que el triunfo quede en casa".
La NOTA COMPLETA.
El clásico de Lomas y su edición N° 100
La espera se termina y el clásico de Lomas de Zamora vuelve a ocupar el centro de la escena. Temperley y Los Andes se enfrentarán este domingo, desde las 18, en el estadio Alfredo Beranger, en un partido correspondiente a la 25ª fecha de la Primera Nacional y que tendrá un condimento especial: será el clásico número 100 entre ambos equipos y volverá a jugarse en Turdera después de más de doce años.
Los dos llegan con la necesidad de recuperarse y con el objetivo de sostenerse en zona de Reducido, por lo que el resultado puede tener un peso importante tanto en lo futbolístico como en lo anímico.
La cancha del Gasolero será el escenario para la disputa.
Cómo lo vive Temperley en la previa
En Temperley, la previa se vive con una expectativa diferente por el regreso del clásico al Beranger. Marcos Echeverría reconoció que en el plantel se percibe una energía especial y destacó la importancia de volver a jugar este partido con su gente. "Estos partidos son aparte, son especiales", señaló el atacante.
Temperley se impuso la última vez que se enfrentó con Los Andes.
También Franco Díaz puso en palabras el clima que atraviesa al vestuario Gasolero. El mediocampista, surgido de las inferiores del club y que tendrá su primer clásico ante Los Andes en el Beranger, definió la semana como "especial" y aseguró que el equipo llega con confianza pese a las dos derrotas consecutivas.
Para Díaz, la conexión entre el plantel y los hinchas puede ser una ventaja decisiva: "La presión la van a tener ellos", afirmó, mientras anticipó que Temperley intentará mantener su identidad y salir a imponer su juego desde el comienzo.
Cómo palpita Los Andes las horas antes del clásico
Del otro lado, Los Andes afronta el clásico como una verdadera prueba de carácter. El equipo de Leonardo Lemos cayó al octavo puesto después de un comienzo irregular de la segunda rueda y tendrá por delante una seguidilla exigente como visitante: cuatro de sus próximos cinco partidos serán fuera del Eduardo Gallardón.
El duelo ante Temperley aparece así como un punto de inflexión para el Milrayitas, que necesita sumar para defender su lugar entre los clasificados al Reducido.
Mauricio Asenjo, la carta de gol para el Milrayitas.
En Turdera, además, deberá hacerlo ante un Beranger que promete estar colmado: Temperley dispuso un bono de "Día del Club" de $10.000 para socios y no socios, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratis.