sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
A dos semanas del clásico

Nicolás Domingo analiza cambios en Temperley para recibir a Atlanta

El DT del Gasolero recuperará a dos titulares para el duelo del domingo, pero deberá reemplazar a Nieto, quien será baja un mes en la Primera Nacional.

El DT de Temperley planea varios cambios.

El DT de Temperley planea varios cambios.

Esta baja obliga al DT a retocar el mediocampo titular y por estas horas maneja dos alternativas diferentes, ya que no tiene en el plantel un jugador de similares características que Nieto. Por un lado, podría cambiar el dibujo táctico, sumando otro delantero y dándole forma a un 4-4-2, y por el otro, en caso de mantener el 4-2-3-1, le modificaría la posición al reemplazante de "Chichón", que podría ser Gerónimo Tomasetti, Franco Díaz o Gabriel Hauche.

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O sea, por estas horas, hay varios candidatos para reemplazar al exfutbolista de Brown de Adrogué, que es una de las figuras del equipo y será baja por aproximadamente un mes, al sufrir un desgarro en el partido ante Gimnasia y Tiro, en Salta.

Los otros cambios en mente de Nicolás Domingo

Sin embargo, no sería el único retoque que haría Domingo para recibir Atlanta. Es que como contrapartida a la mala noticia de la lesión de Nieto, el DT recibió dos buenas en el inicio de la semana, con las recuperaciones del defensor Gian Nardelli y del extremo Gabriel Esparza, ambos ausentes en el último partido.

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Nieto será baja en Temperley por cuatro semanas.

Nieto será baja en Temperley por cuatro semanas.

De esta manera, y de no surgir inconvenientes, el defensor regresaría al equipo principal y ocuparía un lugar como marcador central derecho en lugar de Santiago Flores, quien lo reemplazó en el Monumental del Norte. Lo mismo pasaría con el extremo izquierdo, que ingresaría en lugar de Julián Carrasco.

La otra duda del DT pasa por el extremo derecho, ya que Franco Benítez, titular ante Gimnasia y Tiro, y Fernando Brandán, de la partidos en los primeros tres partidos del año, pelean palmo a palmo por ese lugar en el equipo.

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