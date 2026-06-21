Los Andes va por un triunfo histórico en Puerto Madryn

Después de la victoria ante Mitre en Santiago del Estero, Los Andes visitará este domingo, desde las 15, a Deportivo Madryn en el cierre de la primera rueda de la Primera Nacional , con la ilusión de sumar el primer triunfo de su historia el sur de Argentina.

El elenco de Lomas de Zamora jugó 12 veces en la Patagonia, pero nunca pudo ganar. Y eso es lo que buscará el equipo que dirige Leonardo Lemos para terminar de la mejor forma un semestre muy bueno del equipo, que lo tiene en los primeros puestos de la Zona A.

Un día especial. Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

El examen, de por sí, será complicado. No sólo porque nunca ganó en esa región, sino porque enfrente estará uno de los animadores del torneo, que además perdió un solo partido en su estadio hasta el momento, aunque acumula tres empates en fila de local.

Los Andes , con 29 puntos, ya tiene asegurado finalizar la primera etapa del torneo en el tercer puesto gracias a las derrotas de Colón y Ciudad Bolívar, pero quiere superar la barrera de los 30 puntos y es lo que buscará en Puerto Madryn . El local, por suerte, tiene 25 y buscará aprovechar su localía para afianzarse en zona de Reducido.

Con una duda, Los Andes va por otra alegría

El equipo no tendrá muchos retoques respecto al último partido. La buena producción en la goleada por 3 a 0 ante Mitre lo llevan a Lemos a querer repetir el equipo, aunque hay una duda en la defensa.

Peter Martínez Grance no pudo completar el partido ante los santiagueños por una molestia muscular y fue reemplazado en el entretiempo por Nazareno Fernández Colombo. Por eso, su presencia sigue en duda. Si bien se encuentra en Puerto Madryn con el resto del plantel, no seguro que sea titular.

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Deportivo Madryn quiere el triunfo de la era de Luis García

El exentrenador de Nueva Chicago tomó las riendas del primer equipo hace dos semana y en su estreno, también en condición de local, empató por 2 a 2 ante San Miguel. Por eso, este domingo buscará su primera victoria en el estadio Abel Sastre.

En cuanto al equipo, el nuevo DT Luis García no hará cambios y apostaría por los mismos futbolistas del último partido para buscar un triunfo muy importante en el cierre de la primera rueda.

Posibles formaciones de Dep. Madryn vs. Los Andes

Dep. Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Marcelo Meli, Federico Recalde; Gabriel Gudiño, Nazareno Solis, Camilo Machado; Luis Silba.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance o Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo.

Hora: 15. Arbitro: Daniel Zamora. Cancha: Dep. Madryn.